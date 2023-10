Actriz de "La fea más bella" afronta el diagnóstico de tres tumores cancerígenos después de ser operada

La salud de Rosita Pelayo, reconocida por su icónico papel como Lola Gutiérrez en la exitosa telenovela "La fea más bella" de Televisa, ha atravesado momentos difíciles. Hace un poco más de dos meses, la actriz se sometió a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno en el colon. Sin embargo, los desafíos persisten en su camino.

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Rosita reveló que se le han diagnosticado tres tumores adicionales, lo que requerirá someterse nuevamente a tratamiento médico.

Pelayo expresó primero:"Estoy feliz porque conseguí con la ANDA que me dieran el tratamiento del cáncer gratis. Me operaron y salí muy bien, me quitaron un tumor grandecito cancerígeno, del colon".

La actriz recordó que durante aquella operación, el médico le informó que solo pudieron extirpar una parte del tumor, y para realizar la intervención, fue necesario realizar una incisión en su abdomen.

Rosita explicó: "Te abren un poco la panza para sacar el tumor, cortan el intestino, pegan al colon, y ya cierran, te dejan un hoyito en la panza con un pedacito de intestino, ahí se pone una bolsa, a la que hay que estar limpiando a cada rato... Lo terrible de esto es el gasto que se está haciendo".

Rosita Pelayo también enfrente problemas económicos

La artista reveló que al igual que la vez anterior enfrenta dificultades económicas y debe gastar al menos mil pesos cada cinco días en sus curaciones. "Llegué al oncólogo y le dije 'el médico me dijo que tengo un tumorcito que hay que quitar', y me respondió 'no es uno, son tres'. Le dije 'bueno, no importa'", mencionó, agregando que deberá someterse a radioterapia.

Respecto a su estado de ánimo tras la noticia, Rosita expresó que prefiere actuar antes que permitir que la emotividad la afecte. "La doctora me dijo que uno no siente nada, que todo es alegría, pero veremos si es cierto", añadió en relación al tratamiento con quimioterapia en forma de pastillas.

El primer diagnóstico de Rosita Pelayo

El primer diagnóstico de un tumor maligno impactó la vida de Rosita Pelayo en julio, cuando reveló en "De primera mano" que había detectado una masa en su cuerpo. Sometió a varios exámenes médicos para conocer su estado de salud, y los resultados no fueron favorables.

Previo a esto, Rosita mencionó que se preparaba para recibir la primicia, explicando: "Ayer me hice los últimos estudios, que incluyeron tomografías con contraste, y no sé qué más. Aún no tengo el diagnóstico completo, eso es lo que el médico debe determinar, así como los resultados de la biopsia que realizaron de la masa".

En cuanto al primer diagnóstico, expresó: "Me puso nerviosa que el médico, aunque quiero pensar que se equivocó, al ver la imagen de la masa, dijo, '¡Oh no, eso es maligno!', y yo reaccioné con sorpresa. Así lo dijo, pero como pienso, 'seguro exageró'".

No obstante, el médico le explicó que, independientemente de si el tumor era benigno o maligno, aún había tiempo para tomar medidas. Rosita agregó: "Según lo que veo, podríamos extirparlo todo y evitar la necesidad de quimioterapia u otros tratamientos".