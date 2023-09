Actores en Hollywood cumplen dos meses en huelga

Respeto a la huelga, pero tristeza por lo que está experimentado la comunidad fílmica estadounidense, es el común denominador de mexicanos que han hecho carrera en aquél país, donde escritores y actores tienen un parón desde hace varios meses.

Mientras el gremio de escritores dejó de trabajar en mayo pasado, el actoral cumple hoy dos meses de su decisión. Ambas instancias solicitan a los estudios de cine y streaming mejores pagos y un trato más justo, donde la Inteligencia Artificial también ha sido clave.

“Es muy desafortunada (la huelga). La verdad es que mucha gente está sufriendo muchísimo”, consideró el director Alejandro González Iñárritu, quien durante dos década viviendo allá, ha realizado filmes como “El renacido” y “Birdman”, ambas ganadoras del premio Oscar

El actor Alfonso Herrera, quien ahora no puede hablar nada de la nueva película de Zack Snyder (“La liga de la justicia”), por respeto al sindicato estadounidense y que ha formado parte de series como “El exorcista” o “Ozark”, está preocupado ante la posibilidad de que un arreglo esté lejos.

“Qué va a pasar con los compañeros de transporte, de iluminación, con los eléctricos, con operadores de çámara, que son personas que viven de un cheque semanal, quincenal, es una conversación compleja y profunda, esperamos haya pronto un acuerdo justo”, apunta.

Se estimó que hasta la primera semana de agosto pasado, las pérdidas económicas ya habían superado los 4 mil millones de dólares (unos 80 mil millones de pesos), de acuerdo con Kevin Klowden. jefe de estrategia global del Instituto Milken de California.

Y sacando un promedio mensual de películas normalmente rodadas en EU, se considera que desde mayo se ha dejado de rodar cerca de 250 nuevas historias, sin contar series y programas de tv como los talk show. Cada producción da mínimo empleo a 100 personas, por lo que tan sólo en cine, se habrían dejado de tener unos 3 mil empleos.

Karla Souza y Ana de la Reguera, co protagonista de las series “How to Get Away with Murder” y “Goliath”, respectivamente, han visto detenidos proyectos laborales, pero saben que lo más importante es la lucha.

La primera conocida por “Nosotros los nobles”, no descarta que por ahora pueda trabajar algo en México, donde hace dos años filmó “La caída”, recién nominada al premio Ariel, galardón que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Justo con los sindicatos estamos hablando muy de cerca con mi equipo de trabajo, para saber qué se puede hacer y qué no; sin faltar a ninguna reglas y estar siendo solidaria con el tema de la huelga”, expresa.

Otros actrices y actores de México que integran el sindicato estadounidense son Diego Luna, Fernanda Romero, Gael García Bernal, Adriana Barraza y Tony Dalton

Como parte del apoyo sindical, García Bernal no están promoviendo el lanzamiento de "Cassandro", película biográfíca del exótico luchador mexicano, a quien el charolastra interpreta.

