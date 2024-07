Actor de "El Señor de los Cielos" sufre accidente: colegas solicitan ayuda económica

El actor Fabián Pazzo, reconocido por sus actuaciones en "El señor de los cielos" y "Guerra de ídolos", sufrió un grave accidente hace tres meses que requirió una intervención de emergencia.

Desafortunadamente, desde entonces, Pazzo no ha podido hacer frente a los costos médicos restantes, por lo que algunos de sus colegas han iniciado una campaña para recaudar fondos en su ayuda.

Uno de estos compañeros es el actor Mario Morán, quien utilizó su perfil de Instagram para informar sobre la situación de Pazzo. Morán compartió en una historia que su amigo fue atropellado y que el responsable se dio a la fuga. Además, hizo un llamado a sus seguidores para apoyar al actor: "Necesito tu ayuda para @pazzofabian, un gran actor y ser humano. Hoy por él, mañana por nosotros", se leía en la historia que ya fue eliminada.

Por su parte, Fabián Pazzo creó una página en GoFundMe donde detalló las circunstancias de su situación: "Sufrí un accidente que me ha dejado fuera de circulación, sin poder trabajar y, por lo tanto, sin ingresos. Mi rodilla izquierda resultó gravemente lesionada y tuve que someterme a una cirugía de urgencia. Como actor, no disponía de seguro médico y he tenido que asumir todos los costos con la ayuda de familiares y amigos", se explica en su página.

Pazzo también mencionó que los gastos de salud han sido considerablemente altos y que necesita continuar con terapias, medicamentos y adquirir una rodillera ortopédica, entre otros.

"Espero sinceramente que puedas apoyarme. Aprecio enormemente cualquier contribución y nunca olvidaré el gesto. Gracias y bendiciones", concluyó Fabián Pazzo en su mensaje.

Hasta la fecha de hoy, 6 de julio, Pazzo ha recibido 30 donaciones.