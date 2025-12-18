Horacio Beamonte aprovecha cada momento de su vida para disfrutar y estar con su madre y amigos hasta que el tiempo y Dios así se lo permita, pues el actor de "Como dice el dicho" y "Por amar sin ley", está consciente que debido a su enfermedad podría morir en cualquier momento, incluso, los médicos ya lo desahuciaron.

El hijo de la también actriz Lucero Campos, padece leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia es un tipo agresivo de cáncer de sangre y médula ósea, y en charla con TV Notas confesó que los médicos le dijeron que si no se sometía a las quimioterapias, le daban de vida de tres a ocho meses.

“Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe", expresó sereno.

Beamonte no se sometió a las quimioterapias ni a ningún otro tratamiento, optó por quedarse sólo con su fe.

"Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza", indicó hace un mes, cuando se dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Horacio Beamonte agradece a su madre Lucero Campos, actriz y cantante, por nunca dejarlo solo. FOTO: Instagram horaciobeamonte

Actualmente, el actor, quien suma al menos 44 telenovelas, 23 series y 19 unitarios, busca en qué emplearse, y aunque tenía un proyecto de película en puerta, la falta de apoyo canceló esta posibilidad.

El actor de 48 años, que actuó en "Amigos x Siempre", "El Pantera", "Destilando Amor" y "El amor invencible", aprovechó los micrófonos para pedirle a la gente que disfrute la vida al máximo, pues dice, "nadie tina la vida comprada".

Beamonte admitió que han sido meses muy complicados, y que aunque muchos amigos los han ayudado, la realidad es que muchos otros no lo han hecho; Horacio se sincera al decir que está consciente de cuál es su panorama futuro al tener en cuenta que padece de una enfermedad que va a tener un avance.

"Estoy consciente de los cambios que van a venir ...difícil, duro", dijo, y aseguró que solo con fe es que podrá soportar lo que venga.

