AC/DC llora la muerte de su baterista fundador Colin Burgess

Colin Burgess, uno de los fundadores de la agrupación AC/DC, y su primer baterista, murió, así lo dio a conocer la agrupación británica-australiana formada en 1973 en Australia por los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young.

A través de redes sociales, la mítica agrupación de de hard rock lamentó la noticia con una foto de su exintegrante y un emotivo mensaje; Burgess también fue baterista de The Masters Apprentices entre 1968 y 1972; en 1988, él y los otros miembros del grupo fueron incluidos en el Salón de la Fama ARIA de Australia.

Burgess fue despedido de AC/DC un año después del lanzamiento del tema "Can I Sit Next to You Girl", después de que la banda lo acusara de emborracharse en el escenario durante una actuación en 1974.

AC/DC lo reemplazó con otros bateristas, incluido el miembro de toda la vida Phil Rudd; después el grupo volvió a grabar "Can I Sit Next To You Girl" con Rudd a la batería.

AC/DC lamenta la muerte de Colin Burgess

A través de un mensaje que AC/DC compartió en sus redes, la agrupación lamentó la muerte de su exintegrante y le dedicó un emotivo mensaje que acompañó con una foto de Colin Burgess en blanco y negro .

"Es muy triste saber del fallecimiento de Colin Burgess". Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Felices recuerdos, rockea en paz, Colin”, se lee.





