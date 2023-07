A sus 73 años, Sylvia Pasquel consigue galán en Tinder

Sylvia Pasquel está contenta con un amigo novio que conoció en Tinder, una aplicación de citas y encuentros en la que se puede chatear y conseguir una cita con personas con quienes existe gusto en común o entre quienes se han seleccionado mutuamente, la actriz de 73 años reconoció que a la edad que tiene se sigue viviendo a plenitud aunque con algunos cambios, sobre todo físicos.

La familia Pinal ha dado mucho de qué hablar en las recientes semanas, ya que Luis Enrique, hermano de Sylvia, asegura que Apolo, el pequeño de cinco años que tuvo con Mayela Laguna, no es su hijo biológico, de acuerdo a una prueba genética de la cual dio a conocer hace unos días en un sorpresivo comunicado.

Gracias a un proyecto, que Pasquel conoció la aplicación Tinder, así lo contó a "Ventaneando", pues a raíz de una actividad que tuvo en la serie "Reinas", se vio obligada a descargarla para una actividad relacionada con la este proyecto, sin embargo, Tinder se quedó instalada en su teléfono y a partir de ese momento comenzó a usarla e interactuar.

Sylvia Pasquel, feliz con su vida amorosa

Sylvia Pasquel, quien estuvo relacionada sentimentalmente en el pasado con Mike Salas, padre de su hija Michelle Salas; Fernando Frade y Rodolfo Soberanis, vive actualmente una relación amorosa pero sin compromiso, lo que la tiene muy contenta.

"Tengo un amigo novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no; no hay obligación y así está padre", admitió, y opinó que está mal cuando gente de otras generaciones cree que las personas adultas como ella ya no pueden vivir una vida amorosa activa, o que han dejado de sentir, pues ocurre lo contrario, y aunque se vive de una manera más pensante y menos arrebatada, se disfruta y se es feliz.

“Hay una generación que está debajo de nosotros que cree que porque y llegas a cumplir años, ya no pasa nada sexualmente, que ya no hay libido, que ya no hay placer, que ya no hay gustos, que ya no hay deseos, y eso es mentira; sí sigue teniendo uno los deseos, sí sigue teniendo uno las ganas de hacer el amor, sientes", consideró Sylvia, quien no ve necesario exhibir en redes a su amigo novio, el cual ya conoce su familia y le han dado el visto bueno.