Aunque confiesa que el cine gore no es lo suyo, Patricia Reyes Spíndola aceptó protagonizar una película de ese género ya que, a sus 72 años, reflexionó acerca de la importancia de participar en un proyecto completamente distinto a los que forman parte de su trayectoria como actriz.

La primera actriz fue entrevistada por Matilde Obregón y reveló que, luego de 52 años de trayectoria, aún hay géneros en los que no se ha desenvuelto, uno de ellos es el cine gore, por lo que, al recibir una propuesta para aparecer una película, considerada en esa clasificación, se sintió tan honrada como contrariada pues, franca, acepta que no es un género por el que se decante.

"Nunca he hecho cine gore, del tal gore, o como se llame y, quiero decir que tampoco es una línea que me guste".

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Fue cuando la primera actriz cayó en la cuenta de que, ser considerada en una cinta, diametralmente distinta, al tipo de cine al que ha participado, era una oportunidad de innovarse que optó por dar el "sí".

"No me gusta, pero, cuando de repente veo (y pienso) ´bueno, a ver, con 72 años, nunca he hecho cime gore, no está mal hacerlo, algo que nunca has hecho, que te caiga a estas alturas de la ivda algo que nunca has hecho, es casi para agradecer, ¿no?".

Otro de los detalles que dio a conocer es que, junto con ella, protagonizó la cinta con Joaquín Cosío; sus personajes achechan a dos jóvenes españoles a quientes tendrán que torturar.

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"Un cine muy agresivo, muy fuerte, mucha sangre, se arranca brazos, les arranca uñas a las personas; trabajar con Coaquín Cosío es un gozo, un gusto, obviamente que somos los malos y vamos tras unos chicos jóvenes, españoles", detalló.

La actriz es tan ajena a ese género de cine que reconoció que, mientras más avanzaba en el guion, más miedo experimentada, sin embargo, cayó en la cuenta que tendría que interpretar los hechos que ahí estuvieran vaciados.

Otro de los detalles que dio es que viajará a España para grabar las escenas más cruentas.

"Es una co-producción con España, hice la película gore, la mitad en Guadalajara y ahora, en mayo, me voy a terminarla a Pamplona; no he hecho le peor, horrible..., no he hecho lo peor, en Guadalajara se hicieron los exteriores, todavía no se pasada nada, disparaba yo con una escopeta, anbada coja.., la parte fuerte se se hace en un estudio en España, realmente la parte fuerte apenas empieza, bueno, a veces me daba miedo leer el guion ¿tú crees?, decía ´no, ¿cómo voy a hacer esto ta nfeo?, no, no'".

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