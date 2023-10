"A mi madre no la toca nadie", dice Ana Bárbara tras supuesto distanciamiento

Las polémicas en la vida de Ana Bárbara no parecen terminar, primero su hermano Francisco Ugalde la demanda por la coautoría de varios de sus éxitos, y ahora ha salido a la luz que la cantante está distanciada de su madre María de Lourdes Motta por razones que no se han dado a conocer; pero la intérprete ha sido tajante respecto a este tema.

“Mi madre es sagrada, yo soy madre también y la bendigo a ella y a mi padre, me dieron la vida y siempre voy a ser empática con todo lo que ellos han dado y hecho por mí. Lo único que puedo decir es que a mi madre no me la toca nadie”, dijo Ana Bárbara durante un encuentro con la prensa para anunciar su próximo concierto en el Auditorio Nacional.

La cantante explicó que pese a lo que su papá Antero Ugalde dijo en el programa "De primera mano", que no tenía comunicación con su mamá, sí ha hablado con ella, que sabe que siempre tendrá su cariño y respeto, pero sí hay cuestiones entre ellas que quiere mantener en su vida privada.

“En todas las familias hay encuentros y desencuentros, déjenos ser de momento porque esto es parte de la vida también, pero el amor es infinito y les repito, mi familia es sagrada”.

Lee también Alejandro Fernández se presenta con copas de más y se queda dormido en pleno concierto

Sobre el pleito que mantiene con su hermano Francisco por la coautoría de los temas Y lo busqué, Niña mimada, En realidad, Dime y Fruta prohibida, Ana Bárbara comentó que eso es algo que está en el ámbito legal y como tal prefiere dejarlo en manos de la justicia y los abogados, pero que esta situación no es algo que le agrade mucho.

“Es algo que obviamente me va a doler, pero también me está tocando en la vida enfrentar situaciones como ésta por alguna razón, quizá para ser más fuerte, aprender o guiar a las nuevas generaciones, como mis hijos o mis seguidores, por el buen camino, por el camino del bien, de la verdad, el cual siempre te hará más fuerte, grandioso y feliz”.

Sobre la posibilidad de negociar con su hermano y sus abogados, Ana Bárbara dijo: “Yo no hago arreglos de las canciones que son mías, el arreglo ya está, son mías”.

La intérprete de Bandido agregó, sin mencionar el nombre de su hermano, que es muy triste que cuando se tiene vida, salud y oportunidades maravillosas, se desaprovechan y además se quiere tener lo que otra persona hace, como escribir una canción, sin tomar en cuenta que eso se ha obtenido a base de esfuerzo y dedicación; además le duele porque sabe que esa persona puede hacerlo sólo y no lo hace, porque aunque es cierto que con el talento se nace también se trabaja.

Sobre los comentarios que José Emilio, hijo de José María Fernández “El Pirru” su exesposo; hizo respecto a que su actual pareja Ángel Muñoz maltrataba a su medio hermano José María, Ana Bárbara quiso señalar que también tiene un hijo de 11 años, Jerónimo Barba, a quien procreó al lado del cantautor Reily, por lo que, si hubiera la menor señal de abuso hacia él o los otros chicos, sería el primero en levantar la voz.

“En mi casa hay amor del bueno, respeto y límites, que no a todos nos guste pues bueno, pero en mi casa a mí me respetan y me tratan bonito, no como la gente quiera”.

Vuelve al Auditorio Nacional

Después de que en mayo pasado Ana Bárbara tuviera un exitoso concierto en el Auditorio Nacional, donde llegó con su Bandidos Tour, ahora anunció una nueva fecha en este recinto, el 14 de octubre, ya que la presentación que se tenía contemplada para el 4 de marzo de 2024 se encuentra ya agotada.

“Estar en este recinto es como entrar a un túnel del tiempo, es decir, voy a cumplir 30 años de carrera y los que bailaron La trampa o Me asusta pero me gusta en la primaria, hoy ya son papás y vienen con sus chiquillos, entonces es un encuentro de amor y de música, es una celebración de la vida, es divertirnos, es cantar a todo pulmón y recordar lo que vivimos cuando no había tanto pin… dolor, eso es el Auditorio Nacional para mí, una fiesta”, dijo la cantante.

Ana Bárbara dijo que sí habrá cambios en este show, porque de mayo a la fecha ha sacado alrededor de seis nuevas canciones, por lo cual el repertorio se ha modificado un poco, pero la calidad de la producción sigue siendo de alto nivel, ya que no a escatimado en nada, incluyendo la banda que la acompaña, de la cual aseguró está conformada por excelentes músicos.

“En el 2024 cumplo tres décadas de carrera, entonces habrá canciones que el público ha hecho parte de ellos, desde Nada, No lloraré, Lo busqué, todo lo que ha pasado por mi vida y hasta lo más nuevo”, finalizó la cantante.

Lee también Jay de la Cueva recibe atención médica después de sufrir un fuerte accidente en el escenario