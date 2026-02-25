Más Información

Mayra Rojas pasó a la categoría de actores de reparto, faceta que le tiene sin cuidado, pues una buena historia, dice, tiene personajes de todas edades y perfiles.

“Ahora soy de los pilares de una historia, es muy gratificante porque es todo un proceso entender que ya no eres la chica guapa, la antagónica, ahora debes demostrar lo que aprendiste en 40 años de carrera”.

Eso es lo que la actriz hace en Mi verdad oculta, telenovela que está en su recta final y que protagonizan Susana González, Andrés Palacios y David Chocarro.

Para Mayra, no es un melodrama clásico, aunque tiene todos los elementos para que se catalogue así.

“El abuso sexual o el maltrato hacia las mujeres son cosas que antes no se abordaban directamente. Sí es un melodrama clásico, pero no la historia, esta es muy actual, y aunque las situaciones que plantea han sucedido desde que el hombre existe, hoy son más visibles a través de las redes, por ejemplo”, explica.

Mayra comenta que la madurez le permite explorar personajes de manera más profunda, para realizar un mejor trabajo interpretativo.

“No existe personaje pequeño, todos tienen una razón de ser en una historia, en el caso de Micaela, en Mi verdad oculta, es la inflexible ama de llaves de los Lizárraga, que muchas veces no tiene ni líneas en las escenas, pero que su presencia es importante en la trama”, explica.

La actriz señala que se identifica con Micaela porque ambas son mujeres de convicciones.

“Ella es leal a la gente que ella quiere, el pilar de su existencia es su trabajo, y en eso nos parecemos mucho”, explica.

