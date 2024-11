María Sorté toma con humor que las personas la denominen como "la suegra de México", debido a que son muchas y muchos los que consideran que su hijo menor, Omar García Harfuch, el Senador de la República, tiene un gran atractivo físico. Sin embargo, destaca que no quiere que el funcionario sea identificado por su físico, sino por su labor.

A propósito del estreno de "Las hijas de la señora García", melodrama con que la primera actriz regresa a la televisión, fue abordada por la prensa.

En esa entrevista, Sorté contó que su papel, doña Ofelia García, es el de una madre que puede llegar a ser posesiva, por el amor y preocupación por sus hijas, situación que ha vivido en carne propia.

La actriz señala que toda madre siente el instinto de velar por el bien de sus hijos.

"Todas las madres, sin excepción, queremos lo mejor para nuestros hijos, definitivamente, que no nos toquen a nuestros hijos porque nos duele el corazón".

Aunque en la vida real, su experiencia ha sido muy distinta, pues la actriz ha sido muy elogiada por el hijo que tiene pero, sobre todo, por su atractivo.

Si bien, su hijo Omar nunca se dedicó al medio artístico, su físico ha sido un foco de atención para las y los fans de María Sorté, quien indicó que ya se le ha hecho más que costumbre que, a través de sus redes sociales, se refieran a ella como "la suegra de México".

"Sí, sí, ahí me ando acostumbrando", dijo entre risas.

Agradeció por el apoyo y cariño que su hijo recibe a través de sus redes sociales, pues se dijo dichosa de ver cómo hay personas que profieren gran respeto por el senador.

"Me da mucho gusto, o sea, de verdad, yo bendigo a todas las personas que aman a mi hijo, de verdad".

Aunque dejó muy claro que no quiere que su hijo sea postulado como "el hombre más guapo de México", pues expresó que Omar está dedicado a su trabajo, que nada tiene que ver con la apariencia física.

"No, no, no; él tiene su trabajo, cumple, ama su trabajo y olvídense de la guapura, no, que sea un hombre responsable".

