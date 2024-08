¿A cuánto asciende la fortuna por los anillos de compromiso que ha recibido Jennifer Lopez?

Ayer se dio a conocer que, a dos años de matrimonio, Jennifer Lopez solicitó el divorcio a Ben Affleck, tras meses de que se rumorara que ya no estaban juntos y muchos ya se preguntan si la cantante conservará la argolla que el actor le entregó pues, de ser así, se trataría del sexto anillo de compromiso que JLo tendría en su poder, lo que aumentaría el valor millonario de los anillos que guarda de todos sus ex.

JLo eligió el día en que cumplió dos años de casada para solicitar legalmente la disolución de su matrimonio con Affleck, pues la ruptura tuvo lugar cuatro meses atrás, a finales de abril.

Esta es la poca información que, hasta el momento, se conoce del proceso de divorcio.

Lee también: Termina ilusión de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Debido a la relación tan mediática que Lopez y Affleck protagonizaron, ya no sólo en su reconciliación en 2021, sino desde que fueron novio por primera vez, hace más de 20 años, son muchas las historias, especulaciones y polémicas que giran en torno a los dos.

Entre ellas, se encuentra la duda de si la cantante se quedará con el diamante de 8,5 quilates que Ben le entregó al pedirle matrimonio en 2022.

JLo no ha hecho ningún pronunciamiento sobre esta situación, sin embargo, no sería una sorpresa que conservara el anillo, ya no sólo porque aún tiene consigo los otros cinco anillos de compromiso que ha recibido a lo largo de los años, sin que legalmente tiene el derecho de quedarselo.

Así lo explicó Lara Taylor, experta en anillos de compromiso a "Daily Mail", aclarando que en Estados Unidos existe el derecho legal a conservarlo, a menos que un acuerdo prenupcial demande lo contrario.

Y, en este caso, se ha dicho que la expareja nunca firmó ningún acuerdo antes de contraer matrimonio.

Lee también: Filtran video de Ben Affleck saliendo con una exnovia

Este es el sexto anillo que Jenn recibe y, en suma, el costo de todos oscilaría entre los 17 millones de dólares.

El primer anillo de compromiso que recibió fue en 1997, cuando se casó con su primer esposo, Ojani Noa; la joya tiene un valor de 130 mil dólares. En 2001, el bailarín Cris Judd le entregó un anillo de 200 mil dólares. A poco de divorciarse de Judd, Ben pidió matrimonio a la actriz, al entregarle una lujosa piedra rosada, de 6 quilates, con un valor de 2, 6 mdd. Por su parte, Marc Anthony le dio el anillo más costoso que ha recibido; de 6, 5 mdd; JLo ha demostrado que es la joya por la que siente un mayor apego sentimental. Alex Rodríguez, con el que no se casó, pero sí se comprometió, obtuvo un anillo de 2 mdd. El último que ha recibido fue el segundo anillo que le dio Affleck, el cual tuvo un costo de 5,6 mdd.

melc