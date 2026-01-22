Han pasado cinco meses desde la muerte de Xava Drago, pero su nombre sigue estando en el centro de la conversación, aunque no por su legado musical, sino por la polémica que rodea a su familia.

A través de las redes sociales, la viuda del cantante de CODA, Ela Corez, denunció públicamente el uso no autorizado de las redes sociales del cantante así como de sus cuentas bancarias. Además aseguró que recibe amenazas y acoso por parte del círculo cercano al fallecido artista.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, Corez explicó que escribió un comentario en una página que utiliza el nombre de Xava Drago y que, asegura, no fue creada ni administrada por él. El mensaje fue eliminado poco después.

Lee también Viuda de Xava Drago revela amenazas en el pleito por la herencia del cantante

En el texto, la actriz revela que, aunque Drago dio algunas indicaciones antes de su muerte, como que dejaran de usarse sus cuentas y que sus pertenencias le fueran entregadas a Corez, estas no se han cumplido; incluso, afirma se ha deshonrado su memoria.

"Siguen usando sus redes, a pesar de que él pidió que no fuera así. Cinco meses en los que han tenido nuestras pertenencias, las cosas que Xava pidió que no se movieran... mis cosas y de mi hijo. Cinco meses en los que han deshonrado su memoria", escribió.

Este es el mensaje que la viuda de Drago dejó en redes sociales y que fue eliminado. Foto: Captura de pantalla.

Además, acusó que el teléfono del músico no fue devuelto y que las tarjetas bancarias siguen siendo utilizadas. Incluso, denunció que estas personas se quedaron con el dinero generado en un concierto a beneficio de las dos hijas de Drago.

Lo peor, según cuenta, es que ha sido víctima de ataques, hostigamiento y amenazas; y que, incluso, le han bloqueado cualquier intento por generar recursos.

"Han mandado a gente a molestarme, a decirme de cosas, y piden que no me compren boletos de las rifas".

Pese al conflicto, Ela pidió a los seguidores del músico no reportar la página, al considerar que también forma parte de su legado y mandó un mensaje para honrarlo pero de la manera correcta.

Esta no es la primera vez que Ela asegura ser blanco de este tipo de ataques, en septiembre del 2025, contó a la revista TVNotas que se encontraba en una disputa legal con los familiares de Drago por la herencia.

Lee también Así fue la ardua lucha de Xava Drago contra el cáncer; el vocalista de Coda vivió un día a la vez