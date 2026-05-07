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A casi dos años del secuestro exprés que vivió, la chef no ha podido superar del todo las secuelas que esta mala experiencia le dejó, es por ello que, confesó, continúa recibiendo ayuda profesional.

En un encuentro con los medios, Téllez explicó que sigue tomando terapia psicológica, además de prepararse para regresar a la televisión con la nueva temporada de "MasterChef".

“Tomo terapia, confío en mí misma y digo: ‘A ver, la vida es así’. Hay momentos en que hay que tragar amargo y momentos increíbles como este. Trabajo mucho en mi terapia, no puedes estar encerrado, ni modo que traiga un arma”, dijo durante la presentación del programa.

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La chef destacó que a lo largo de todo este proceso ha encontrado respaldo en sus familiares, amigos e, incluso, en sus compañeros de trabajo.

“Mi gente está al pendiente de mí, en TV Azteca, que es mi casa, y también mis compañeros. Las cosas no las cargo sola”, agregó.

Por último, aclaró que quiere dejar este episodio en el pasado, por lo que prefiere no tocar el tema y sí enfocarse en sus proyectos personales.

“Si me invitan a hablar de mi carrera, claro que voy a hablar de mi carrera. Yo no me dedico a hablar de la seguridad o de cómo la pasamos; me dedico a la cocina, mis platillos son mi historia de vida”, señaló.

"MasterChef" regresa con nuevo formato

El popular reality regresa bajo el formato 24/7, en el que los participantes vivirán dentro de una misma casa y convivirán las 24 horas, mientras compiten dentro de la cocina.

La nueva edición permitirá a los espectadores seguir la experiencia tanto dentro como fuera de las cocinas y las transmisiones en vivo podrán verse a través de la señal de Disney+, además de los domingos en Azteca UNO.

El programa contará nuevamente con la participación de Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera como jueces.

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