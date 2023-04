A Bratty, las críticas machistas se le resbalan

La única mexicana del festival Coachella 2023, Bratty, regresa hoy al escenario Sonora, logro que como mujer y productora no le ha resultado sencillo, pues reconoce que ha tenido que lidiar con obstáculos en su carrera como el machismo.

“Que se fijen más en tu apariencia, que den por sentado que no sabes conectar ni un cable, es un terreno difícil, pero al final estoy aquí para hacer música y voy a hacer las cosas como a mí me gusta; lo demás, intento que se me resbale”, asegura.

Cuando le llegó la noticia de su participación en el festival del desierto de San Diego, California, la artista originaria de Sinaloa dice que quedó en shock.

“Fue como si me dijeran ‘mira ahí está tu sueño, se va cumplir’. A lo largo de mi carrera me ha gustado fluir, no me creo expectativas, vivo mucho en el presente, trato de hacer lo mejor”.

La cantante de 22 años, quien lanzó su primer EP, Todo está cambiando en 2018, tendrá la oportunidad de vivir su segunda experiencia en el festival estadounidense luego de su show del pasado sábado, por lo que promete dar un mejor espectáculo esta tarde (13:40, hora de México).

“Se vive mucha adrenalina al pensar que se transmite en vivo y que hay personas que te van a escuchar por primera vez, es un país nuevo. Todo pasa muy rápido y ahora toca hacerlo mejor”, asegura Bratty.

Fue en 2019 que el proyecto de Bratty comenzó a crecer de forma independiente. En estos más de cuatro años, no sólo los éxitos de su disco Delusión fueron lo que le valieron su convocatoria al Coachella, sino su constancia y disciplina, aspectos que asegura la cantante, son básicos para cualquier artista nuevo.

“Estoy rodeada de una industria con varios distractores, como el alcohol o otros vicios, (la clave es) no dejarte llevar por eso, sino enfocarte en el trabajo y no olvidar porqué empezaste a hacer música”, expresó Bratty.

Bratty prepara el lanzamiento de su nuevo disco, del cual ya dio a conocer su sencillo “Radio”, un álbum en el que la productora buscó regresar a sus inicios.

“Cuando el proyecto comenzó a crecer me entró la ansiedad de saber que mucha gente me estaba escuchando y empecé a hacer música más para que a la gente le gustara, pero con este disco quiero recuperar esa curiosidad del principio, algo de lo que me sienta orgullosa”.