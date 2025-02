Más allá de la fama, la vida de Robbie Wiliams ha estado marcada por altibajos como su lucha contra la ansiedad, la depresión, las adicciones y sus pensamientos suicidas.

Estas situaciones son las que retrata Better man, su biopic dirigida por Michael Gracey, donde se explora y escribe su propia historia para la pantalla grande.

Para el intérprete de “Angels”, una de las reflexiones más fuertes que surgieron durante la realización del filme fue enfrentarse a su propia autodestrucción.

“Después de intentar suicidarme, sin saber por qué no lo hice, entendí que estaba causando caos para mí mismo. La mejor oportunidad de ser humano es estar vivo”, confiesa en una conferencia de prensa.

A partir de ese punto, decidió buscar ayuda profesional.

Un aspecto llamativo de Better man es que el cantante de 51 años no es interpretado por un actor humano, sino que es representado como un chimpancé generado por CGI.

Más que un truco visual, muestra una de sus inseguridades más profundas: la sensación de no estar a la altura, de sentirse menos evolucionado que los demás.

“Ahora soy más gentil conmigo mismo. La ansiedad y depresión te dan destellos de sabiduría que usas por unos días y luego olvidas. Sigo en el proceso, pero ya no me arrastran a los lugares oscuros”, señala.

Evolución del personaje

Desde su infancia en Stoke-on- Trent, Inglaterra, Robbie encontró refugio en su abuela Betty, cuyo amor incondicional lo ayudó a sobrellevar sus inseguridades; historia que también plasma en el filme.

“No sé qué vio en mí, pero yo vi en ella a alguien capaz de amar profundamente”, recuerda.

La muerte de su abuela fue uno de los momentos más difíciles en su vida, pero significó el impulso que necesitaba para cambiar.

La película, que se estrena hoy en México, fue producida con un presupuesto de 110 millones de dólares y ha logrado reconocimiento en la temporada de premios, incluyendo una nominación al Globo de Oro por Mejor canción original, y al Oscar por Mejores efectos visuales.

Además, obtuvo 16 nominaciones en los Premios AACTA 2025, ganando en nueve categorías, entre ellas Mejor película.

Jonno Davies, quien interpreta a Williams mediante captura de movimiento, tiene una conexión especial con él: cuando tenía nueve años, asistió a un concierto del cantante y decidió que quería ser actor.

Décadas después, el destino lo llevó a interpretar a su ídolo.

Otro eje central de la historia es su paso por el grupo Take That y su relación con Gary Barlow marcada, además de su lucha contra sus adicciones, por las tensiones y la rivalidad con sus compañeros. Robbie admite que a Barlow no le gustó mucho el guion al principio:

“Cuando lo leyó, dijo: ‘Rob, parezco peor que Darth Vader en Star Wars’. Hicimos cambios porque lo quiero y porque ahora tengo pensamientos más amables hacia él”.

Williams sigue reflexionando sobre su vida.

“Ahora no se trata de cuánto me odio por mi falta de autoestima, sino de mis hijos y mi esposa. Gracias a ellos me he convertido en una mejor persona, en un better man”.