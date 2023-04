3 actrices que entienden perfectamente el dolor de Maribel Guardia porque también perdieron un hijo

Maribel Guardia sufrió la pérdida de su hijo de 27 años que fue encontrado sin vida en su departamento. El joven cantante tenía una familia y un futuro por delante con su carrera artística ya que era intérprete del género regional mexicano y la noticia de su fallecimiento conmocionó a sus fanáticos y al mundo del espectáculo.

Pero esta situación tan dolorosa por lo que implicó la partida de Julián Figueroa es algo que le ha pasado, lamentablemente, a otras conocidas figuras del ambiente artístico. No sólo de México, sino de otros lugares del mundo. Basta con recordar a John Travolta y a Silvester Stallone quienes han perdido a sus hijos en diferentes circunstancias.

Talina Fernández, al igual que Maribel Guardia, atravesó la desesperación de no poder salvar a su hija Mariana Levy quien en el 2003 sufrió un paro cardiaco tras ser asaltada. Recordó que se encontraba en la sala de maquillajes cuando José María Fernández le llamó para contarle. “Me habla Pirru me dice: ‘Mariana, el coche, los niños’ no entendía un carajo. Lo único que entendí fue ‘un paro cardíaco y le pregunté ‘¿La sacaron del paro?’ ya no entendí la respuesta”, señaló Talina Fernández para el canal de YouTube de Yordi Rosado. Llegó al lugar y allí le confirmaron la dolorosa noticia, algo que perdura en ella hasta el día de hoy.

La actriz Silvia Pinal también pasó por lo mismo que Maribel Guardia porque vivió la terrible pérdida de su hija Viridiana Alatriste. La joven falleció a los 19 años en un accidente automovilístico, ocurrido en 1982. Dicen sus allegados que la actriz jamás se ha podido reponer de este duro golpe.

Gloria Trevi vivió también vivió la pérdida de un hijo, como Maribel Guardia. Su hija Ana Dalai tenía sólo 33 días de haber nacido. “Sinceramente, yo creo que fue de muerte de cuna. Pero que yo lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no”, indicó la cantante en entrevista con el programa “Viajando con Chester”. Esto ocurrió a finales de los años 90, cuando enfrentó problemas con la justicia.