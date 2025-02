La creación de autos voladores ha sido un sueño del hombre a lo largo de los tiempos, convirtiéndolo en un reto para la ingeniería y la innovación tecnológica, y parece que cada vez está más cerca ese momento.

La empresa de aviación estadunidense, Alef Aeronautics, sacó a la luz el primer prototipo de este vehículo, asegurando que se acerca a hacer realidad la idea de tener un vehículo volador, de acuerdo con información de CNN.

El primer video del auto volador, fue publicado por la compañía californiana, donde se reveló el nombre que llevara este modelo: "Alef Model Z".

En el videoclip, se puede observar al automóvil realizando un despegue y desplazándose por el aire hasta aterrizar unos centímetros más adelante.

Alef Aeronautics dévoile des images de sa voiture volante, sa solution pour répondre " à la congestion urbaine" pic.twitter.com/5n72etQRid — Tech & Co (@techandco) February 21, 2025

La barrera entre el Alef Model Z y los consumidores

El CEO de Alef Aeronautics, Jim Dukhovny, expresó que el objetivo de la grabación es que las personas conozcan la posibilidad de un nuevo modo de transporte.

Asegurando que busca desarrollar un mercado completamente innovador, basándose en esta tecnología dentro del sector automotriz.

Hasta el momento, los autos siguen estando fuera del alcance de la mayoría de las personas, debido a los altos costos que se presentan al momento de su fabricación, causando una barrera de entrada para los consumidores en general.

Dukhovny, también dio a conocer que este prototipo de auto volador promete ser el mejor vehículo de búsqueda y rescate desde la invención del automóvil.

"Lo que no puede conseguir el automóvil y no puede conseguir el helicóptero, o no puede conseguir un avión, lo puede conseguir el auto volador", afirmó el CEO de Alef Aeronautics.

A pesar del avance que se ha tenido con el Alef Model Z, aún es difícil confirmar la fecha exacta de su lanzamiento al mercado.

