Guadalajara, Jal.— “El año que entra yo les voy a inaugurar la FIL como presidenta”, prometió Xóchitl Gálvez Ruiz al participar en el foro Mujeres en el poder. El rumbo de México, que se efectuó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde fue recibida por los asistentes con aplausos y porras.

“¡Xóchitl, Xóchitl!”, corearon cuando apareció la precandidata presidencial del frente opositor para hablar de los Retos frente a la erradicación de la pobreza en México.

Al inicio de su intervención, la aspirante presidencial se refirió, sin mencionarla por su nombre, a la ausencia de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: “Reconozco desde aquí que esta feria es plural. Aquí viene quien quiere venir y todos los que somos invitados hemos sido bienvenidos”.

Minutos antes declaró a los reporteros que la FIL no es un cónclave de conservadores y de la derecha, como opina el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Claro que no es conservadora ni es de derecha, es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque ellos sólo van a lugar donde se sienten cómodos, por eso no fue La Montaña de Guerrero, por eso le sacó a bajarse y hablar con los maestros de la CNTE; que hable, que dialogue. En esta feria se dialoga, yo vengo a dialogar”, subrayó.

Al hablar de la solución al problema de la pobreza, remarcó que sí cree en un desarrollo económico con visión social “para que podamos realmente tener un México más igualitario, más incluyente. (…) y creo que sólo construyendo un nuevo pacto entre hombres y mujeres vamos a sacar al país adelante”.

“Yo sí creo que hay el cómo, simplemente necesitamos una política económica, sí de crecimiento, pero sobre todo de que voltee a los que menos tienen, no este capitalismo rapaz que pagaba salarios miserables y que hizo que la gente se empobreciera”, recalcó la precandidata de la oposición.

Dijo que las autoridades deben apoyarse en expertos e instituciones para dar resultados: “Desde una posición de soberbia donde la autoridad no escucha a la sociedad o a la academia no se puede forjar un gobierno sensible que brinde resultados y soluciones a los problemas”, dijo.

La precandidata de Fuerza y Corazón X México explicó que, junto con los programas sociales, la mejor escalera para salir de la pobreza es un trabajo bien remunerado con derechos plenos para los empleados.

“Y para eso necesitamos a las mujeres, no hay manera de que este país crezca, 25% del producto interno bruto (PIB) es el trabajo de las mujeres no remunerado en el hogar. Para que se den una idea, la manufactura genera 22% del PIB, entonces necesitamos que las mujeres participen poniendo un sistema nacional de cuidados, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo.

“Necesitamos apoyo para las madres que tienen hijos con discapacidad, ayuda para que las mujeres no tengan que hacerse cargo de los adultos mayores, acceso a créditos, facilidades para su educación, que los hombres le entren también a las actividades domésticas”, resaltó Gálvez Ruiz.