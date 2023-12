La precandidata presidencial de la alianza opositora, Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, difundió un video sobre su postura al respecto de la presunta crisis de gobernabilidad de Nuevo León.

Puesto que Samuel García Sepúlveda, pidió una licencia para realizar precampaña a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano; sin embargo, anunció su retiro tras la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino.

Actualmente, García Sepúlveda, anunció su regreso como gobernador del estado. Por lo que Xóchitl Gálvez mencionó que esta situación “es la muestra clara de porqué la gente está harta de los políticos”.

¿Qué dijo Xóchitl?

En un video publicado por su cuenta de X, la precandidata detalló que “el gobierno trató de poner un candidato para que dividiera a los opositores, especialmente entre los jóvenes y las clases medias, solo causaron problemas en Nuevo León, afortunadamente la Suprema Corte de Justicia defendió a la Constitución porque la ley es la ley”.

Xóchitl Gálvez también comentó que el gobierno está utilizando todo el poder y todo el dinero en las elecciones, por lo que tendrá la fuerza y el corazón para luchar por un México mejor, por lo que la población merece a alguien que se haya preparado durante toda su vida.

Además, reiteró que por ello quiere ser candidata “para ofrecerte una opción distinta para que tú joven puedas hacer realidad todos tus sueños, aquí hay espacio para todos aquellos que luchan y quieren ser mejores, para aquellos que no quieren ser pobres, para ti joven que sueñas con un México fuerte”.

Sheinbaum, en desacuerdo por imposición de interino que no venía de MC

"Las elecciones se ganan con votos, no imponiendo algo", dijo la precandidata presidencial de la coalición"Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, al señalar que no le gustó que el Congreso de Nuevo León haya elegido a una persona que no fuera del movimiento de Samuel García.

Al ser cuestionada de que ahora para las elecciones presidenciales solo habría dos mujeres, Sheinbaum aclaró que, aun Movimiento Ciudadano, definirá su aspirante a la Presidencia de la República.

"Falta que Movimiento Ciudadano defina su candidato a la presidencia", indicó tras un evento en Zinacantepec, Estado de México.

