Tras repudiar de nueva cuenta el acuerdo suscrito por el PAN y el PRI en Coahuila para repartirse cargos, notarías y organismos, la precandidata presidencial de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que Morena también ha firmado ese tipo de pactos en otros estados, por lo que pidió a su adversaria morenista Claudia Sheinbaum que “no se desgarre las vestiduras”.

“Morena ha firmado convenios similares en otros estados, que no se desgarre las vestiduras Claudia Sheinbaum, que ella sabe perfectamente que hay otros convenios similares y creo que esta práctica tiene que tener un final”, manifestó en conferencia de prensa en su cierre de precampaña en Uruapan, Michoacán.

Al ser cuestionada, la aspirante del PAN, PRI y PRD destacó que el escándalo por el acuerdo firmado en Coahuila no le afecta, porque no está involucrada. Además, se le preguntó si al estar rodeada de “lobos”, no aprenderá a “aullar”, a lo que respondió: “A mí no me ha afectado, no soy parte de eso, yo no soy parte de eso, yo no firmé nada.

“Y no me he enseñado a aullar fíjese, la verdad que estoy en la política hace 20 años y soy una mujer honesta, transparente y frontal, o sea, probablemente quien es bandido, pues es bandido, pero en mi caso afortunadamente me mantengo honesta y trabajadora”, subrayó.

Gálvez Ruiz remarcó que más que un convenio suscrito por partidos y personajes políticos, lo que impacta negativamente es que en la familia presidencial haya casos de corrupción.

“Yo digo sinceramente que yo no tengo nada que ver en ese convenio y a mí me parece que impacta más la corrupción de los jóvenes López [hijos del Presidente] porque dijeron: ‘Primero los pobres’ y fueron primero los López, entonces hay que investigar qué está pasando con la corrupción de los hijos del presidente [López Obrador] y hay que investigar si este convenio ya está en el INE, si ha habido alguna acción indebida, y que se castiguen, ambos casos hay que castigarlos, investigarlos”, apuntó la precandidata.

Xóchitl Gálvez expuso que lo valioso de que se haya hecho público el acuerdo entre el PAN y el PRI en Coahuila es que ya no debe volver a suceder: “La única manera de hacer una alianza es para beneficiar a los ciudadanos y no para beneficiar a ninguna persona.

“Estoy convencida de que esto va a salir adelante, porque la gente me conoce, a mí nadie me ha puesto un convenio frente a mí, nadie me ordena ni nadie me instruye sobre qué hacer o qué no hacer. Yo soy una mujer frontal, lo he dicho una y otra vez, que va a trabajar con los mejores. Lo dije: ‘No gente bandida, no gente tarragona ni gente taruga, o sea, mi equipo de trabajo final será gente capaz y brillante”, subrayó la hidalguense.

Por otra parte, a través de un video, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora respondió el reto que le lanzó su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, para que explique qué opina del exsecretario de Seguridad Publica Genaro García Luna.

“Mejor pregúntale a [Omar García] Harfuch y ahí me cuentas qué te dijo”, reviró tras explicar que su opinión sobre García Luna es muy mala, pero su colaborador Omar García Harfuch lo conoce muy bien y le puede explicar quién es.

“Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto a que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos, es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo”, respondió.

El pasado domingo, en un acto público, la virtual candidata oficialista Claudia Sheinbaum Pardo retó a Xóchitl Gálvez Ruiz para que diera a conocer su punto de vista sobre la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su opinión sobre el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por nexos con el narco.

Ante el clima de violencia que se vive en el país, Gálvez Ruiz hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a “bajarle” a la violencia verbal desde Palacio Nacional y dejar de atacar a los periodistas. A los partidos políticos les pidió que jueguen a la buena, “ganando o perdiendo, pero a la buena, sin intimidar candidatos, sin amenazar a las personas”.