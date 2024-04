Boca del Río, Veracruz.- Al subrayar su respeto a la división de poderes, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que de ganar las elecciones, su gobierno no utilizará al Congreso de la Unión para destruir a las instituciones.

Al presentar su proyecto en materia de infraestructura, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México denunció que el Plan C que proponen Morena y su candidata Claudia Sheinbaum significa la destrucción del país, por lo que planteó el Plan X, para fortalecer a las instituciones y poner fin al presidencialismo.

“Nosotros no vamos a usar al Congreso para destruir al país, nosotros no queremos destruir la democracia. Nosotros creemos en la división de poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, creemos en los organismos autónomos como el INAI para que obliguen a los gobiernos a ser transparentes; en el IFT, en la Cofece, todos estos organismos que han hecho que el país tenga mayor rumbo y que hoy se encuentran amenazados por la candidata de Morena que quieren el Plan C, pero el Plan C es para destruir, no para construir”, advirtió.

Lee también Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez gastan 183 mdp en primer mes de campaña

Xóchitl Gálvez resaltó que su Plan X propone establecer un gobierno de coalición que reúna a los mejores perfiles sin importar filiación político partidista.

“Es un plan que gobierna para todos, acaba con el presidencialismo y lo digo claramente: voy a gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres, donde se incluirán todas las visiones sociales”, puntualizó.

“Me gusta el plan X, porque son dos líneas que se unen y hay un centro. Estoy convencida que un país no puede salir adelante con odio, con división, México lo que necesita es una gran reconciliación. Y mi compromiso es que una vez que estemos en el Congreso hasta los diputados de Morena van a votar a favor de muchas de las propuestas que voy a hacer”, apuntó.

Lee también INE alista set del debate presidencial del próximo domingo





Bloque HTML de muestra

rmlgv