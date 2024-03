¿Xóchitl Gálvez defiende a AMLO? "No le permito hablar mal del Presidente, de eso me encargo yo", dice a Milei El Presidente de Argentina aseguró que para él es un "halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece"

Xóchitl Gálvez y Javier Milei. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL