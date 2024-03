Guaymas.- Agobiada por las deudas, la maestra Claudia Patricia atendió un mensaje de WhatsApp donde le ofrecieron ganar dinero solo con ver videos de influencers y blogueros, pero quedó atrapada en una estafa donde perdió alrededor de 100 mil pesos que pidió prestados.

A través de su Facebook, Clau RM hizo una transmisión en vivo donde explicó cómo la fueron envolviendo para robarle.

"Lo subo con dos propósitos: el primero es que mi mala experiencia le sirva a cada uno de ustedes para que no les pase y el segundo por supuesto para pedir su apoyo en ese aspecto".

Con voz cortada y lágrimas en los ojos pidió ayuda para pagar la deuda que adquirió con personas conocidas, con tarjeta de crédito prestada y préstamo bancario.

“Estoy pasando por una situación un poquito complicada, por eso es que me dirijo a ustedes; hace una semana mi vida normal, como todos vivimos el día a día”, empezó su relato.

Recordó que el jueves antepasado -13 de marzo- recibió un mensaje por WhatsApp de una persona que no conocía, de principio no lo atendió porque estaba ocupada, después vio que la trató con mucha confianza.

-"Hola qué tal, ¿estás ocupada?

-Disculpa ¿quién eres?, no tengo agregado tu número, le contestó.

-Hola, insistió. Quería ver si no querías trabajar para tener un ingreso extra.

Le explicó que sólo debía hacer capturas de pantalla a unas ligas de Instagram que le enviaría y le pagarían por ver videos.

Se le hizo buena la oferta y dio sus datos como nombre completo una tarjeta de banco a donde se le harían las transferencias.

Fue la maestra quien envió el primer depósito de 50 pesos para empezar a trabajar a través de la plataforma de Telegram. Después le regresaban el dinero más la cantidad de capturas de pantalla de las cuales le pagaban 20 pesos por cada una.

Así, los primeros días fue ganando 300 pesos, luego 400 e iba aumentando, pero también subía el depósito que ella hacía.

Pero luego le dicen que un comerciante ocupa publicidad y debe depositar mil pesos para ganar al instante y así fue ganó mil pesos más 300 que llevaba de ver videos y otros 200 de ganancia. Le fue bien.

Al día siguiente le pidieron que invirtiera 3 mil y pidió prestado. En total le regresaron 4 mil 400 pesos; después debía invertir 6 mil 800, luego de pedir prestado la entraron a una sala VIP donde había cuatro personas. Ahí le hablaron de una promoción ganar 20 mil pesos.

Volvió a pedir prestado, pero ya no le regresaron su dinero porque supuestamente se equivocó de código. La forma de recuperarlo era depositar otros 25 mil pesos.

La maestra comentó que estaba muy desesperada ya no quería ganancias, necesitaba recuperar ese dinero que no era de ella, así que consiguió quien le ayudara con una tarjeta de crédito.

Cuando depositó el dinero ahora eran otros 50 mil los que tuvo que depositar, ya que las personas que estaban en la sala VIP ya habían salido porque según cumplieron con su meta. Hasta entonces se dio cuenta que había sido robada.

"Cuando tú trabajas con un sueldo en donde te alcanza para solamente subsistir, las necesidades para tus hijos, no te alcanza".

“Es un desespero porque desde el lunes 18 pasó esto, es una semana muy difícil de que estoy sufriendo y lo platico porque no quiero que caigan, te mandan las cosas muy bonito.

"Si tienes alguna necesidad económica obviamente tú caes, porque eso es bueno, voy a tener un dinero extra, lo voy a recuperar, pues resulta que no, quedas más 'embroncada' de lo que estabas”, expresó.

Pidió ayuda a quien la quiera apoyar con lo que puedan y compartió su número de cuenta para la gente de buen corazón que guste apoyarla.





El fraude a la maestra causa polémica

Incrédulos critican a la maestra por dejarse engañar, mientras que otras personas se ponen en sus zapatos y le expresan palabras de apoyo.

Hay quienes manifestaron que se han encontrado en situaciones similares, incluso compartieron capturas de pantalla de cómo los han querido atrapar.

"Cómo puede ser que una persona estudiada, por lógica no caería en ese tipo de estafas, qué mal si realmente le pasó, pero existen, existimos muchas personas con muchas deudas, necesidades etc. y sería muy fácil obtener dinero tan fácil sin esfuerzo… y que bien sería ayudar a ese tipo de personas, pero todos tenemos necesidades y día a día trabajamos por sobrevivir y generar dinero".

"Obtener ingresos extras en tiempos libres?, Se puede obtener por las tardes vendiendo dulces en el malecón, dando clases particulares, vender helados, churritos en su casa. Hay muchas maneras de salir adelante día a día, pero queremos todo a lo fácil, no queremos batallar, los envuelven y los deslumbran con 100, 200 pesos ganados fácilmente. Pero cada quien".

"La verdad si se vio mal la maestra, cayó en la tentación de dinero fácil, ahora sí le gustaba ese juego pues invierta lo que tiene, pero como pedir prestado y arriesgarlo eso no es correcto".

"A mí también me llegó ese mensaje donde tenía que mirar videos, es más ni terminar de verlos y tomar captura y enviarlas y luego te mandaban tu ganancia y así se van poco a poco”.

"De verdad, Claudia siento por lo que estás pasando, a mí también me han mandado mensajes de WhatsApp pero yo no hice caso por lo mismo hay tanto fraude hoy que no debemos confiar en nadie".

