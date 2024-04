Tonalá, Chiapas.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció los obstáculos para que los militantes chiapanecos del PAN, PRI y PRD acudieran a sus mítines y culpó a los adversarios de la alianza opositora y a criminales de promover un boicot a sus eventos.

Acompañada de su hija Diana Vega, del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y de candidatos locales, Gálvez Ruiz denunció que hubo amenazas contra transportistas y simpatizantes, para evitar que estuvieran en los eventos de la candidata presidencial, por lo que agradeció a quienes asistieron a sus tres eventos políticos.

"En esta gira hubo muchas amenazas para que no vinieran, había gente que quería venir, pero le bloquearon el transporte, yo les agradezco que estén aquí ustedes porque habla de que no le tienen miedo a nadie, no tengan, sin miedo, claro que sin miedo", sostuvo.

Por otra parte, al resaltar sus propuestas en seguridad, salud y educación, Xóchitl Gálvez dijo que será la “Presidenta del agua” e insistió en que dará mantenimiento a las redes hídricas y tratamiento al 100% del líquido.

"Van a tener a la ‘Presidenta del agua’, me voy a convertir en la ‘Presidenta del agua’. (…) No hay agua, en Tonalá hay un problema grave de agua porque no le hemos dado mantenimiento a las redes, porque necesitamos mayores fuentes de abastecimiento, necesitamos tratar el 100% del agua en Tonalá y tengan la certeza que voy a apoyar al presidente municipal futuro para que resolvamos el tema del agua", se comprometió.

