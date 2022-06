WhatsApp: Ubica tu casilla para votar 5 de junio 2022

El 5 de junio de 2022 habrá elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde elegirán gobernador.

Más de 11 millones de personas serán convocados a asistir de manera presencial a las 21 mil 068 urnas que colocará el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo domingo 5 de junio con motivo de las elecciones ordinarias en seis estados del territorio nacional.

Las casillas se abrirán a las 08:00 y cerrarán a las 18:00 horas. Posteriormente, las autoridades electorales realizarán un conteo rápido de las casillas, en donde se prevén resultados previos.

Paso a paso: ubica tu casilla

Aunque es muy posible que no conozcas la ubicación en dónde te toca o que no estés seguro, pero no te preocupes aquí te contamos cómo hacerlo de forma rápida y desde tu celular.

1. Envía "Hola" al WhatsApp 55 58 09 73 00

2. Elige la opción 3, "elecciones 2022".

3. Elige la opción 5, "ubica tu casilla".

4. Ingresa el número de sección (está en la parte inferior de tu INE)

5. Elige el número de tu entidad.

6. Toma nota de tu ubicación de casilla.

