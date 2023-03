"Va por México" está fuerte y preparada para próximas elecciones, dice “Alito” Moreno ante encuesta de El Universal

Monterrey. - El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que la mejor encuesta será el día de la jornada electoral de junio de 2024, cuando la coalición Va por México integrada por su partido, el PAN y el PRD, ganará la Presidencia de la República, ya que los sondeos que hoy no los favorecen son “fotos del momento”.

Moreno Cárdenas afirmó que respeta las encuestas como la que publicó hoy el periódico EL UNIVERSAL, elaborada por la empresa Buendía & Márquez, y en la cual se estableció que Morena sin aliados trae 41 por ciento de las preferencias electorales, mientras el PAN tiene 14 y el PRI 13% de la intención del voto.

“Aquí hay que hablar con el realismo, les ganamos Durango, les ganamos Aguascalientes, les ganamos en el 2021 la mayoría calificada, les detuvimos su Reforma Energética retrógrada, su Guardia Nacional de su iniciativa retrógrada, y les paramos su Reforma electoral Retrógrada”, dijo el dirigente nacional del tricolor.

Agregó que, en vista de esos resultados, la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) está fuerte y preparada para enfrentar a un gobierno que no tiene capacidad, no tiene proyecto y no tiene rumbo.

“Nosotros respetamos las encuestas, son mecanismos de opinión, de medición, fotos del momento, hay que trabajar”, admitió Moreno Cárdenas, pero asentó, “la mejor encuesta es la del día de la jornada electoral y nosotros estamos listos y convencidos que les vamos a ganar, por eso el gobierno (del presidente Andrés Manuel López Obrador) está desesperado, ya no saben qué hacer, ya no saben por dónde meterle porque saben que les vamos a ganar”.

Y en cambio, afirmó, “nuestra coalición Va por México, no sólo escucha, se abre a la sociedad que es fundamental, y nos estamos comprometiendo en impulsar un proyecto de nación que tenga visión de presente y futuro para resolver los temas de seguridad, salud, educación, generar empleo, inversión, crecimiento y desarrollo”.

Y ese es el compromiso de que estamos firmes, que la coalición va caminando y que vamos a ganar Coahuila y el Estado de México porque ganar el 2023 es el gran paso para ganar la Presidencia en 2024.



afcl