Tribunal Electoral de Jalisco recupera votos de 59 casillas no contabilizadas en Guadalajara La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, ha explicado que los sufragios no fueron contabilizados porque no llegaron a los consejos distritales correspondientes

Esta revisión se da después de que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución que había emitido el Tribunal Electoral del Estado para hacer un recuento voto por voto en las 863 casillas. Foto ilustrativa: Archivo/EL UNIVERSAL