La candidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que Iztapalapa es un bastión de Morena, por lo que que Santiago Taboada no podrá sacar nada de ahí a pesar de sus múltiples visitas a esta zona.

No obstante, advirtió que la alianza conformada por el PAN, PRI, y PRD podría aprovechar la pobreza que se vive en aquella zona para intentar comprar el voto.

“Iztapalapa es un bastión de Morena históricamente y también hay un sentir y un sentimiento de orgullo de que alguien que gobernó y vive en Iztapalapa hoy se convierta en Jefa de Gobierno; entonces, yo veo muy difícil la verdad, no sólo que logre algo en Iztapalapa, sino que yo creo que Santiago Taboada no va a ganar la Ciudad de México y no va a avanzar, y realmente lo que ahí me preocuparía sería una intención de compra de voto en esos lugares en donde sí tenemos problemas de pobreza como Iztapalapa y otras partes de la Ciudad”, sostuvo.

En este sentido, detalló que vecinos ya le han comentado que se les ha intentado comprar su voto, por lo que denunciarán estas conductas.

Clara Brugada habló tras realizar una asamblea con vecinos y candidatos de La Magdalena Contreras, en donde se comprometió a impulsar, en coordinación con el gobierno federal, la construcción de un Hospital Regional, pues dijo, es necesario que los contrerenses tengan espacios dignos de salud.

De igual forma, agregó que no se va a descuidar ni un minuto la seguridad en esta alcaldía, y se comprometió a que los policías de la alcaldía rendirán un informe mensual.

También señaló que Fernando Mercado, candidato de su partido a la alcaldía, va a sacar al PRI de este territorio y “vamos a recuperarla con un gobierno transformador”.

Al respecto, Fernando Mercado señaló que van a recuperar todas las escuelas de la alcaldía y por cada peso que ponga Clara para mantenimiento de las mismas él pondrá la misma cantidad.

Finalmente dijo que se encargará de recuperar espacios y calles que han sido abandonadas, pero que resurgirán tras la construcción de una línea de Cablebús.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

