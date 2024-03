El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, comentó que no gobernará con retrovisor, y que no utilizará a la Fiscalía capitalina para venganzas personales.

En entrevista al arribar a la Cámara Nacional de la Industria Textil, precisó que lo anterior no quiere decir que vaya a ver impunidad.

“Yo no voy a gobernar con retrovisor, yo no voy a perder un solo minuto. La gente quiere resultados, vivir mejor en la Ciudad, la gente quiere que se empiecen a resolver los problemas de la Ciudad. Yo no voy a ocupar la Fiscalía, ni para venganzas personales, lo que hicieron conmigo, pero tampoco va a ver impunidad para nadie, sea del partido que sea”, abundó.

Aseveró que desde el primer minuto de su gobierno va a empezar a dar resultados, e insistió en que no gobernará con retrovisor.

