Organizaciones civiles que apoyan una candidatura de unidad opositora rumbo a 2024 aseguran que, de no incluir a la ciudadanía en la elección de aspirante a la Presidencia y sin una metodología de designación transparente e incluyente, será imposible derrotar a un régimen que ya demostró tener toda la carne en el asador con su triunfo en el Estado de México.

Líderes de agrupaciones ciudadanas piden a Va por México fraguar una alianza con los mexicanos, basada en la escucha de sus propuestas y una consulta abierta para democratizar la elección de candidato, con el objetivo de fortalecer e integrar a la unión opositora en un frente capaz de conquistar la elección en 2024.

“Después de la elección en el Estado de México, no nos queda la menor duda, AMLO va a jugar todas sus cartas en 2024. Y si no nos mantenemos unidos, va a ser imposible que enfrentemos lo que viene; la lucha no es entre partidos políticos, sino de la sociedad en unión con los partidos políticos para sacar al régimen del poder con democracia”, dijo en una charla con EL UNIVERSAL, Ana Lucía Medina, cofundadora de Sociedad Civil México.

La dirigente de la organización explicó que es fundamental democratizar el proceso para que se vuelva inclusivo, parcial, transparente y equitativo, y es vital incluir a la opinión pública para marcar diferencia con la encuesta interna que hizo el partido en el poder, en la que no sumó a las voces de la sociedad.

“Queremos formar parte de este proceso para fortalecer, expandir y maximizar el poder de la oposición, sin confrontar ni descalificar. Queremos construir con una exigencia propositiva que se encuentra en un método que ya presentamos [a Va por México] y no hemos recibido una respuesta o contrapropuesta, no tenemos conocimiento de si este método se usará, pero el 7 de junio se inició un diálogo formal con ellos y están analizando lo que presentamos”, indicó la también integrante de UNID@S.

Los organismos miembros de Sociedad Civil México expresaron a este medio desconocer el método que la coalición Va por México presentará a más tardar el 26 de junio.

Pero el procedimiento de elección de candidato que ellos expusieron en la plática del miércoles pasado consiste en un ejercicio de votación físico y por internet, donde la gente exprese su voluntad, presenten propuestas de gobierno e inscriban a aspirantes.

Los candidatos que sean elegidos deberán exhibir su declaración 3 de 3, no presentar antecedentes de violencia de género y penales, así como otros requisitos de la ley electoral y federal que les ayuden a depurar la lista de las mejores opciones.

Insistieron en que el candidato no debe ser producto de un acuerdo de reparto entre los partidos, sino de la voluntad de los ciudadanos junto con ellos.

Las organizaciones integrantes de UNID@S comentaron que se admitirá la participación de simpatizantes de los partidos existentes, incluso de Movimiento Ciudadano, si así lo desean quienes conforman al partido naranja.

“Así lograremos que la política se ciudadanice. Podremos participar como un ciudadano, no como militante ni como seguidor de un partido, pero sí como un ciudadano, y así la forma de hacer política y de elegir va a cambiar.

“En este método la oposición política y la gente de México, en conjunto, podrá participar, decidir y ser escuchado. No creemos en conseguir firmas ni en encuestas al dedazo político, queremos escuchar propuestas de candidatos que hagan voltear a ver al electorado que aún no define su voto, y podamos incidir de una forma parcial y transparente en su decisión”, mencionó al respecto Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano.

También propondrán un consejo electoral ciudadano que garantice legitimidad y credibilidad al proceso, y que no cargue hacia un lado la balanza, pues hasta el momento “Andrés Manuel López Obrador es el único árbitro impuesto en el régimen, porque es el presidente de México”, declaró por su parte Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional.

Sobre el perfil del candidato indicado para competir por la Presidencia el próximo año, Acosta Naranjo especificó que debe ser una persona honorable, con conocimiento de la vida nacional, alguien que quiera gobernar a todos, no sólo a un grupo y, sobre todo, que sea elegido por la ciudadanía.

“No nos equivoquemos, unos cuantos dirigentes no deben elegir al próximo candidato, debemos dejar ese juicio final en las manos de los mexicanos. Claro, sustentado por opiniones de expertos, porque nunca es sensato incluir a personas sin experiencia, pero la persona por quien alcemos la mano debe tener calidad moral y ética, y no ser impuesta como lo hace el régimen”, señaló el exdiputado.