Las precandidatas a la Presidencia de la República reaccionaron positivamente a la encuesta publicada por EL UNIVERSAL que mantiene a Claudia Sheinbaum a la cabeza con una ventaja de 24 puntos sobre Xóchitl Gálvez.

Mientras la exjefa de Gobierno aseguró que en el frente opositor no hay proyecto y sólo los unen sus propios intereses, la aspirante opositora destacó que ya redujo la distancia que había en octubre pasado y “mientras más me conozcan [los ciudadanos], más me van a preferir”.

Por el contrario, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que ve difícil que su adversaria pueda remontar, ya que no tiene proyecto.

¿Ven que Xóchitl pueda remontar y por eso están fortaleciendo a su equipo cercano?, se le preguntó.

“La verdad lo vemos difícil porque allá [la coalición Fuerza y Corazón X México] no hay proyecto, hay un cúmulo de interés que los unen, si ustedes leen lo que presentaron como Proyecto de Nación, no tiene nada, está totalmente vacío. Son una tienda de disfraces porque en realidad toman cosas de nuestro movimiento”, señaló.

Sobre Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien aparece con 8% en la encuesta, Sheinbaum dijo que “vamos a ver cómo se desenvuelve.

“Es coincidente con otras encuestas y la verdad a quien hay que agradecerle, el reconocimiento al pueblo de México, la ciudadanía está contenta con la transformación, lo vemos con estos recorridos (...) y esto se muestra en las encuestas y esto es por un lado que se continúe con la transformación y por otro es tiempo de mujeres”, destacó.

En tanto, Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante de la coalición Fuerza y Corazón X México, expuso que los números muestran que ha tenido un avance respecto a la encuesta publicada por este diario el pasado 4 de octubre, en la que la exjefa de Gobierno le sacaba una ventaja de 30 puntos.

“Yo gano cuatro puntos, lo cual está muy bien en mi estrategia, Claudia pierde dos, me jalo seguramente dos de indecisos”, destacó Gálvez Ruiz.

Dijo que apenas la conoce 55% del electorado, por lo que seguirá creciendo en las preferencias conforme recorra el país y más gente la ubique.

“Subí un 5% en conocimiento y 4% en preferencias, esa es la estrategia, entre más me conozcan, más me van a preferir”, aseguró.

Dijo que va a respetar las encuestas, aunque no le sean favorables. “Lo mío es seguir trabajando, lo he dicho claramente, 10 puntos arriba, 10 puntos abajo, 20 arriba, 20 abajo, yo voy a caminar el país, lo hice en esta gira por Guanajuato y Jalisco”.

¿Es remontable está diferencia?, se le cuestionó.

“Absolutamente, si no, pregúntenle a Milei, que no comparto su ideología, pero todo mundo decía que iba a perder y ganó”, dijo.

Xóchitl Gálvez hizo hincapié en que la ventaja que le lleva Sheinbaum tiene que ver con “los millones de pesos que invierten en ataques a mi persona, todos los días gastan millones para atacarme, pero va a llegar un momento en que la gente va a tener que tomar una decisión.

“Yo creo que aquí hay de dos sopas: o seguimos como estamos, con un país ensangrentado, con un Presidente que se tiene que esconder para no dar la cara, con una señora de enfrente que le tiene miedo a venir a la FIL, o ponen a una mujer fuerte, valiente y con mucho corazón, a entrarle a los problemas de educación, salud, seguridad y campo, que tanto están afectando a los mexicanos”, enfatizó.

De acuerdo con la encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez para EL UNIVERSAL, Claudia Sheinbaum Pardo arranca precampaña con el doble de respaldo que su competidora del frente opositor. El 48% de los entrevistados manifiesta que si hoy fuera la elección votaría por la exjefa de Gobierno; Xóchitl Gálvez Ruiz obtiene 24% y Samuel García Sepúlveda, aspirante de Movimiento Ciudadano, 8%.

Sheinbaum Pardo mantiene la delantera en cuanto a reconocimiento de imagen y nombre. Dos de cada tres entrevistados reconoce su rostro y una cifra mayor su nombre. El reconocimiento visual de Gálvez Ruiz es de 37 por ciento y 55 por ciento conoce su nombre. El reconocimiento del nombre de Samuel García Sepúlveda es de 39 por ciento.