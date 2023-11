Al recibir el respaldo de la cúpula de Morena, PT y PVEM como precandidata única a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum sugirió 17 puntos para dar continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador “sin zigzagueos”, pues, dijo, va a caminar en unidad y jamás traicionará el anhelo del pueblo.

Sheinbaum Pardo aseguró que construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación y buscarán ganar la mayoría en el Congreso para promover la reforma al Poder Judicial y ofreció dar continuidad del proyecto ferroviario del país.

“Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, fraterna, soberana, libre y democrática”, afirmó desde el World Trade Center.

En compañía de gobernadores, legisladores e invitados especiales, la exmandataria capitalina presentó su visión estratégica para la continuidad de la Cuarta Transformación y que dará a conocer a detalle en las siguientes semanas.

Se mantendrá, dijo, la austeridad republicana, la disciplina fiscal y financiera sin gasolinazos ni aumentos a tarifas de luz. Continuarán y se fortalecerán los programas sociales hasta hacerlos universales.

Asimismo, seguir aumentando el salario mínimo en proporciones por encima de la inflación, impulsar la inversión pública para el desarrollo regional, con la consolidación de los trenes de pasajeros como proyectos de movilidad.

“Los adversarios, la derecha, los conservadores no creen en la unidad ni en la reconciliación que tanto proclaman, ellas y ellos creen en volver al pasado del neoliberalismo que dejamos atrás, de la triquiñuela de la corrupción, del fraude, del Cártel Inmobiliario, del odio discriminatorio. Allá no hay proyecto, no hay visión, no hay futuro (...) No creemos en el consumismo ni el poder del dinero, no nos arrodillamos frente al poderoso”, aseguró la precandidata presidencial.

Además, garantizar justicia a los pueblos indígenas, promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres, aprovechar la posición estratégica de México con el tratado comercial de América del Norte y la buena relación con los países del mundo para impulsar y atraer las inversiones; impulsar el desarrollo científico y tecnológico y la promoción de la cultura.

Asimismo, Sheinbaum dijo que se busca acelerar la transición energética hacia fuentes renovables de energía, impulsar una política de protección y restauración de los recursos naturales en la perspectiva de la mitigación y adaptación al cambio climático, garantizar el derecho al agua, promover la soberanía alimentaria y el apoyo al campo; gobernabilidad, paz y seguridad como fruto de la justicia en todos los ámbitos; y una reforma al sistema judicial con el llamado plan C.

Entre gritos de “¡presidenta, presidenta!”, y acompañada por el ministro en retiro Arturo Zaldívar, Sheinbaum aseguró que la oposición no cree en la unidad, sino en volver al pasado, ni en la reconciliación, sino en la corrupción.