Chihuahua. En este, el “estado grande”, uno de los bastiones panistas, la precandidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que la precandidata del partido en el poder, Claudia Sheinbaum, representa continuidad, odio, división y claudicación, lo que los mexicanos “no podemos permitir”.

Acompañada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y los exgobernadores Francisco Barrio, Fernando Baeza, José Reyes Baeza y Patricio Martínez, y de su coordinador de campaña, Santiago Creel, la senadora con licencia llamó a la unidad del PAN, PRI y PRD y de la sociedad civil a salir a luchar con fuerza y corazón para cambiar las cosas en México.

“México merece más. La señora de enfrente significa claudicar, es decir, para ella ser mexicano significa rendirse, agacharse, obedecer, ella significa otros seis años de mentira y de odio y México no puede permitirlo. No vamos a claudicar, México necesita alguien que los defienda con toda la fuerza de su corazón, México merece más y por ello tenemos que salir a luchar con fuerzas y con corazón”, expresó ante miles de simpatizantes que llenaron el Poliforum de Chihuahua.

A ritmo de Caballo Dorado, cuyo vocalista, Lalo Gameros, estreno una canción que compuso para Xóchitl Gálvez, la precandidata pidió a los mexicanos no claudicar en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Dijo que el Movimiento de la 4T no tiene nada de transformador porque subestima a las mujeres, por lo que no puede coincidir con el proyecto de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Cómo voy a estar de acuerdo con ella, con la señora de enfrente, cuando abandonó a las víctimas del desastre de la Línea 12 del Metro, murieron 26 personas por su irresponsabilidad. Cómo voy a estar de acuerdo con ella cuando le dio la espalda a los padres de los niños que murieron en el Colegio Rébsamen por su negligencia, cómo voy a estar de acuerdo con quien le aventó los granaderos a las mujeres en la Ciudad de México cuando ellas exigían seguridad, cómo voy a estar de acuerdo con ella cuando casi ocultó la muerte de 300 mil personas por la pandemia”, cuestionó. Destaco que de sus desacuerdos “con la señora de enfrente”, el más grande es que para ella México no merece más y por eso dice que todo está bien, que México va de maravilla y propone que sigamos con lo mismo.

“Ella propone más inseguridad, ella quiere que continúe el desabasto de medicinas, ella prefiere que sigan subiendo los precios. Para esa señora que gobernó la Ciudad de México, ni tú ni tu familia merecen una educación de calidad, ella quiere continuar con un gobierno que no escucha ni respeta a la empresa, a la academia, a la cultura y sobre todo no respeta el medio ambiente, ella es la que prefiere que siga la división, las peleas, el odio por cosas absolutamente inútiles”, acusó.

