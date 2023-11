Tenejapa, Chiapas.- "Que llegue una mujer (a la presidencia) es un símbolo de la transformación, de este cambió verdadero que está ocurriendo en nuestro país", aseguró la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior al comprometerse, a que en caso de ganar la presidencia, va a gobernar para las mujeres, pero también niños y niñas, adultos y adultos mayores, y señaló que "si una mujer puede cuidar su hogar puede cuidar una nación completa".

"Por eso siempre dije que las mujeres tienen derechos, derecho a cuidar a nuestro hogar libremente, de cuidar a nuestros hijos, pero también tenemos derecho a ser ingenierías, a ser físicas, a estudiar la universidad, a ser presidentas municipales, a ser Sensdoras, y a ser presidentas de la República", mencionó.

Sheinbaum recibe bastón de mando en Altos de Chiapas, zona integrada al EZLN

En los Altos de Chiapas, zona integrada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Claudia Sheinbaum le fue entregado el bastón de mando por las autoridades de Tenejapa, y su vestimenta tradicional con suéteres con faldas de índigo y correas, mismo que portaron los cientos de habitantes que se dieron cita al mitin.

En ese sentido, la exmandataria capitalina aseguró que no va a traicionar nunca a México, ya que tiene marcado en el corazón los principios de Morena, y que desde hace décadas lucha por un país más justo

"Vengo a decirle aquí en Tenejapa, los altos de Chiapas, que no vamos a traicionar nunca al pueblo de Chiapas, y al pueblo de México, ...) no voy a traicionar nunca la lucha del pueblo de México, la lucha de los pueblos indígenas, vamos a estar a la altura de la circustancias, y lo digo porque vamos a seguir caminando el país, no me voy a quedar en la Ciudad de México ahora vamos vamos a seguir recorriendo México y cuando lleguemos, por qué les aseguró que vamos a llegar porque nuestro movimiento va a seguir en la transformación, vamos a regresar a Chiapas", comentó.

Así fue la llegada de Claudia Sheinbaum al municipio de Tenejapa, Chiapas, donde recibió el bastón de mando y la vistieron con prendas tradicionales de la zona.

Video @elkizz_ I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/hwZv3Od5pw — El Universal (@El_Universal_Mx) November 24, 2023

Sheinbaum recordó que se cumplirán 5 años de AMLO llegó al poder

La aspirante presidencial comentó que se van a cumplir 5 años de "quien será recordado como el mejor Presidente, Andrés Manuel López Obrador" ya que dijo que rompió con el viejo régimen que dejaba solo a unos cuantos, el modelo neoliberal que era muy similar al "porfiriato"

Abundó creemos en los derechos del pueblo no en las mercancías, el Estado está para garantizar la distribución de la riqueza, la salud pública, la educación, garantizar el acceso a la vivienda y justicia para los pueblos indígenas junto con ellos.

Durante el evento con habitantes de Tenajuapa, el coordinador estatal Eduardo Ramírez agradeció a Sheinbaum confiar en él, y señaló que en enero volverá como precandidato y que va a firmar un convenio de paz entre las comunidades indígenas.

Mientras tanto, Gerardo Fernández Noroña, vocero de Sheinbaum, mencionó que, que se debe erradicar cualquier tipo de violencia y que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta frente a 4 de sus compañeros por lo que la convirtió en la hoy precandidata y que ella no está por cuota de género.

bmc