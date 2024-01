La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, defendió el nombramiento de Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues aseguró que buscan desacreditarlo.

"Ulises cumple con todas la credenciales para quedarse como encargado del despacho”, dijo en un panel de medios durante su visita en Morelos.

Sheinbaum aseguró que a la oposición le interesa que no se siga investigando el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, el cual fue descubierto por la exfiscal Ernestina Godoy.

Lee también Tras críticas por no cumplir requisitos para Fiscalía, expiden a Ulises Lara cédula de licenciado en Derecho apenas este martes

"(Les interesa) que la fiscalía sea un tapón de la corrupción o de la misma delincuencia, están buscando desacreditar a Ulises, pero él ha estado ahí desde que inició Ernestina (Godoy), y tiene todos los requisitos de ley para estar de encargado", aseguró.

Ayer, Ernestina Godoy, a quién se le ofreció ir por el Senado de la República, puntualizó que sin importar su cargo, siempre estará del lado de la justicia para garantizar que las mujeres vivan una vida de bienestar.

"Para mí no significa una derrota, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y entereza, hemos puesto a las víctimas en el centro y trabajado por mejorar la seguridad de las y los capitalinos. Nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley, ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes detenidos por corrupción o por explotación".

Lee también Lo que sabemos del Centro Universitario Cúspide de México que dio título en Derecho a Ulises Lara, encargado de la FGJ

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rcr