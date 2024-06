Mérida.— Yucatán, la entidad que en los últimos años se convirtió en el orgullo del panismo y su carta de presentación en materia de seguridad e inversión, tras los resultados de las elecciones del domingo pasará a manos de Morena, un resultado producto del “embrujo” de Andrés Manuel López Obrador, aseguró el académico del Centro de Estudios Sociales Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán ,(UADY), Othón Baños Ramírez.

“Es un embrujo que, sin embargo, en Yucatán no durará más de dos años, porque gran parte de los proyectos prometidos serán difíciles de realizar”, aseguró el investigador.

Señaló que el voto de la clase media de Yucatán no le fue suficiente al PAN, y el discurso del candidato Renán Barrera Concha (PAN, PRI, PRD) no convenció ante la narrativa de Morena y los apoyos sociales para adultos mayores y jóvenes.

Lee también: Morena gana gubernatura, mayoría en legislatura, diputaciones federales y Senado en Yucatán

“Lejos de esos apoyos no habrá más, por lo que el embrujo guinda no se prolongará mucho cuando la gente vea que no se podrán cumplir las promesas y todo lo ofrecido, muchas de las cuales son irrealizables”, acotó.

A juicio del investigador, Joaquín Díaz Mena —el virtual candidato ganador, quien compitió por la coalición Morena, PVEM y PT— trabajó mucho en la campaña con los sectores más pobres, tanto de Mérida como del interior del estado.

“Se metió a los pueblos y a la zona sur y oriente de la ciudad, donde está la gente mas pobre y ese voto le permitió vencer al PAN”, explicó.

Creo que Barrera Concha se equivocó al “confiarse en el voto de la clase media de Mérida y será precisamente esa clase media la que sufra lo que será un gobierno emanado de Morena”, aseguró.

El triunfo de Morena en Yucatán no se limitó a la gubernatura

De acuerdo con cifras del Programa de Resultados Preliminares (PREP), se perfilaba el triunfo de los candidatos de Morena y sus aliados, PT y PVEM en 16 distritos locales; mientras que el PAN, PRI y Nueva Alianza ganaron sólo en cinco distritos, por lo que Morena tendrá mayoría en la próxima Legislatura local.

Todavía faltará la designación oficial de los diputados pluris; cabe recordar que a partir de la siguiente Legislatura yucateca habrá por primera ocasión 35 diputados locales en vez de 25.

En cuanto a los ayuntamientos, hasta la noche de ayer, el PAN y sus aliados (PRI y Nueva Alianza) lograron el triunfo en 60 municipios; en tanto, Morena y sus aliados (PT y PVEM) obtuvieron las presidencias en 43 municipios; el PRD obtendría dos y Movimiento Ciudadano, una.

Lee también: "No defraudaré a Yucatán": Joaquín Díaz Mena de Morena; Renán Barrera del PAN reconoce resultados no favorables

La historia del bastión panista

Aunque con dificultades, el PAN logró mantener para sí la llamada “Joya de la corona”: Mérida, la ciudad capital del estado, que desde 1968 era considerada bastión panista con Víctor Manuel Correa Rachó.

El PAN también mantuvo el Cuarto Distrito local, considerado centro del panismo en Mérida, y que abarca la zona norte, donde vive la élite. Una candidata cercana al gobernador Mauricio Vila, Isabel Rodríguez, mantuvo el distrito para la causa blanquiazul.

La fuerza del PAN se impuso en esta entidad en 2001, cuando Patricio Patrón Laviada —hermano de la hoy virtual alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada— puso fin a décadas de priismo.

En 2007 regresó el PRI al gobierno del estado con Ivonne Ortega Pacheco y en 2012, ganó nuevamente el PRI, con Rolando Zapata Bello.

En 2018, Mauricio Vila Dosal se convirtió en el segundo gobernador de Yucatán de filiación panista.

Ahora, con la eventual llegada de Morena al gobierno, el principal reto será mantener la seguridad, que ha sido el orgullo del estado, y mantener la atracción de inversión nacional y extranjera.

En tanto, Joaquín Díaz Mena, virtual ganador de la contienda, aseguró ayer que no le fallará a Yucatán y prometió gobernar para todos.

“No les fallaré, haremos un Yucatán próspero y cercano a la gente los próximos seis años”, aseguró Huacho al tiempo que anunció un festejo a las puertas de la sede de Morena en la capital yucateca.

Dijo que apenas tenga su alta médica, por el accidente vehicular que sufrió hace unos días, por el cual fue sometido a una cirugía, iniciará una nueva gira.

Lee también: Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena al gobierno de Yucatán, es operado tras accidente vial

Al respecto, el panista Renán Barrera reconoció el triunfo de su adversario: “Huacho, por el bien del Yucatán al que todos queremos, te deseo el mejor de los éxitos”.