Se defiende Monreal: video es “manipulación”

Zacatecas, Zac.— La difusión de un video en el que se observa al candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, manosear a la abanderada del mismo partido a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno, generó reacciones de colectivos feministas y de contrincantes políticos que acusaron violencia de género, mientras ambos involucrados negaron lo sucedido.

En las imágenes, que fueron difundidas en redes sociales, se observa cuando Mon- real manosea a Moreno, quien reacciona sorprendida.

El video dura apenas unos segundos y fue grabado el martes, durante un recorrido por Juchipila.

Al respecto, David Monreal dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el video está sacado de contexto y pudo ser un “roce involuntario”.

“Es mentira, no sucedió tal cosa… En la imagen estoy en una gira, que nos fue muy bien... caminando, saludando, seguramente sacan de contexto, en todo caso pudo haber un roce involuntario, pero no es tal cosa, no sucedió ni hay nada. Es mentira, una mentira mil veces hace mucho daño”, declaró.

Agregó que fue una “manipulación que lastima mucho” y agregó que tiene respeto “absoluto a la mujer”.

Por su parte, la candidata Rocío Moreno publicó un video en el que dice que se daña su integridad y que no va a permitir “que me utilicen y que dañen al movimiento otra vez”.

“El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, aseguró.

Exigen sanción

Las tres candidatas a la gubernatura de Zacatecas y colectivos feministas condenaron el hecho y pidieron a las autoridades electorales que se investigue el acto que calificaron como violencia de género.

La Red Plural de Mujeres en Zacatecas pidió que se firme la declaración 3 de 3 contra la violencia de género y se verifique el 100% de las candidaturas porque “se les colaron agresores”.

Por su parte, las candidatas a la gubernatura Claudia Anaya, de la coalición Va por Zacatecas (PRI-PAN-PRD); Nany Romo, de Movimiento Ciudadano, y Lupita Medina, de Encuentro Solidario, anunciaron que actuarán legalmente.

Anaya Mota dijo que es inadmisible que “en un evento de campaña el candidato a gobernador por Morena haya toqueteado, manosee a su compañera abanderada de Juchipila”.

Nany Romo reprochó la versión del candidato de que fue una manipulación del video, y Guadalupe Medina pidió a las autoridades electorales que tomen cartas en el asunto.

Por su parte, el CEN del PRI advirtió que es “inadmisible” la conducta de Morena hacia las mujeres mexicanas.