Santiago Taboada arrancó formalmente su precampaña en la alcaldía Iztapalapa, desde donde criticó el rezago que presenta esta zona de la capital del país.

“Este parque pintarrajeado es la imagen que no queremos ver en la Ciudad. Le hace falta a la Ciudad que alguien realmente le dé atención a los servicios. Nos las vamos a jugar con todo porque después de tantos años que nos han dicho que las cosas iban a estar mejor no cambió absolutamente nada… No puede ser posible que en esta ciudad, teniendo tantas necesidades de que los jóvenes no se pierdan, no hayan podido arreglar una secundaria, el metro, la economía, los hospitales. Yo vengo aquí a decirles que sí vamos a hacer”, destacó.

Señaló que la gente en Iztapalapa y en la Ciudad de México quiere un cambio, porque por más de 20 años esta zona de la Ciudad sigue con graves problemas que no se han solucionado, por lo que, dijo, urge un cambio.

“No podemos seguir pensando en que las mismas personas van a cambiar, por eso hay que voltear a ver las cosas que hemos hecho distintas. Yo vengo aquí a decirles que hay otra manera de hacer las cosas y de vivir en esta ciudad, porque no podemos seguir condenados a que nos tengan así, a oscuras, con las secundaria cerradas”, dijo.

Acompañado de liderazgos del PAN y PRD, el precandidato sostuvo que la seguridad será una de sus principales prioridades, tal como lo fue durante su administración al frente de la alcaldía Benito Juárez, “Yo cuando recibí Benito Juárez no era la más segura, hoy es la más segura del país”.

Taboada dijo que es necesario cambiarle la cara a la ciudad, “tenemos que abrir los ojos y despertar, después de tantos años tenemos la oportunidad de que no importa el lugar en el que vivamos en esta ciudad, en el sur, el norte, el Oriente, el poniente, para que recibamos la misma calidad de servicios todas y todos”.

Llamó a las y los iztapalapenses y a todos los chilangos a acompañarlo en este proyecto de precampaña para decirles a sus simpatizantes: “podemos vivir diferente y que aquí en Iztapalapa las cosas y sí se pueden hacer diferente, no tendría porqué ser distinto, no tiene que ver con un tema de tener o no tener dinero, tiene que ver con una cosa que sí les voy a garantizar: calidad de vida”.

