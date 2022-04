Este domingo, por primera vez en la historia de México, se realiza la consulta de revocación de mandato, fugura que plantea poner a votación popular la continuidad o la destitución del Presidente de la República.

El ejercicio que ha sido impulsado principalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, mientras que los partidos de oposición se han manifestado en contra e incluso han llamado a no votar pues lo consideran una consulta "a modo".

Para que el ejercicio sea vinculante, es decir, tenga validez la decisión tomada por la mayoría de los electores, deben participar al menos 40% de las 92 millones 805 mil 424 de personas inscritas en el padrón electoral.

7:32- Personal del INE llega a la casilla 4758 en el Museo de Arte de Hacienda con material electoral donde el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá su sufragio en la revocación de mandato.

Se prevé que minutos después de las 8:00 horas, el presidente López Obrador acuda a su casilla.

El mandatario adelantó que anulará su boleta pues pondrá el mensaje: “¡Viva Zapata!”, por el aniversario luctuoso del Caudillo del Sur.

7:14- Lorenzo Córdova dirige un mensaje por la revocación de mandato. Reconoce el éxito del INE en organizar el ejercicio y destaca su labor pese a los intentos de boicotear la organización y la campaña de despretigio en contra del órgano electoral.

Desde la sede del INE, el consejero presidente hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a no violar la ley, en tanto, pidió que se documenten todos los intentos de fraude.

"Desde el INE hago un llamado a los actores politicos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio, a todas y a todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en el derecho de la ciudadanía de ejercer, o no, un derecho constitucional".

7:05- Arranca la ceremonia de honores a la bandera en el Instituto Nacional Electoral (INE) previo a la jornada electoral de la colsulta de revocación de mandato. Participan los 11 consjeros del órgano electoral, incluido su presidente Lorenzo Córdova.

