“Nada de eso ayuda, si fuese por espectaculares ya hubiese levantado Xóchitl la última encuesta que vi trae 15 puntos y vaya que la han apoyado […] No, no, no, eso no funciona, tampoco funcionan los publicistas, no hagan caso a los publicistas, no tiene conocimiento de las pasiones y los sentimientos del pueblo, esos publicistas no conocen México, no han hablado con la gente, les falta conocer al país”, dijo el Presidente.





En tono irónico, el presidente López Obrador enlistó las recomendaciones básicas de los publicistas: “Ríete, vístete de acuerdo a lo que le gusta la gente, te puedes poner un traje o una guayabera o un vestido artesanal”.