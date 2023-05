La profesora América Reyes Guzmán aseguró que las bases de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han exigido que se inicie un proceso jurídico y una investigación contra exdirigentes sindicales sobre el presunto ocultamiento de recursos económicos que ascienden a 73 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta mañana el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que los exlíderes de la Sección 22 del SNTE , loy López Hernández, Genaro Martínez Morales e Hiram Santiago, ocultaron a los trabajadores agremiados a su sindicato 11.5 millones de pesos mensualmente que se devolvían al sindicato del ISR, que se descontaba de sus salarios a los profesores y trabajadores adheridos a este gremio.

Ese dinero, según el mandatario, se utilizó para negociar en lo “oscurito” con la dirigencia magisterial y lograr que no se movilizaran durante el sexenio anterior de Alejandro Murat Hinojosa, y que servía para “mantener la gobernabilidad”.

“Nosotros desconocemos montos, porque somos maestros y estamos en las aulas, pero sí sabemos y exigimos que aclare, que no nos preguntaron y desde el hecho de no preguntarnos, están lesionando nuestros derechos.

“Es un proceso que se tiene que llevar, es un descuento del ISR y nosotros estamos revisando que no haya afectaciones en ese espacio donde nos corresponde exigir, porque no nos corresponde investigar, peró sí exigir que no nos afecten laboralmente”.

Reyes Guzmán mencionó que es el gobierno del estado quien tiene la información sobre lo que ocurrió con ese dinero y que ellos como magisterio harán lo que les corresponda; pero sí está la exigencia de que se “clarifique, que haya justicia y que los responsables sean castigados”.

También aseguró que ese tema ya se ha tratado en la asamblea general de la Sección 22 del SNTE; pero son los trabajadores de base quienes toman las decisiones.

