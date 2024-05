“Puebla ya decidió quien será su próximo gobernador”, afirmó Alejandro Armenta, quien reiteró su compromiso de dar resultados como mandatario y aseguró que “vamos a tener una visión inclusiva con separación del poder económico del político”.

A escasas 72 horas de que la ciudadanía acuda a las urnas electorales a depositar su sufragio, el candidato de la Megacoalición “Sigamos Haciendo Historia”, ofreció respetar a quienes no apoyan su proyecto de gobierno.

."Quien quiera estar trabajando del lado correcto de la historia debe dar resultados, ése es el requisito por amor a Puebla, porque necesitamos seguir en la ruta de la transformación", aseveró.

En su última rueda de prensa que preside antes de la jornada electoral del 2 de junio, Armenta mencionó que “nos planteamos una Puebla unida, donde las oportunidades son para todos”.

Lee también Armenta cierra con amplia ventaja hacia gubernatura de Puebla

Asimismo, el ungido para el periodo 2024-2030 al gobierno estatal poblano, explicó que durante 59 días visitó los 16 distritos federales y los 26 locales, de igual forma las 17 juntas auxiliares de la capital, con sus respectivos 4 distritos federales y 7 locales.

Dijo que su interés es estar cerca de todas y todos, no importa el origen, sino el destino que se está dispuesto a construir.

“Empezamos la campaña desde el primer segundo, no desperdiciamos ni un momento. Nunca nos vieron sentados detrás de un escritorio, porque somos conscientes que no se gobierna desde el escritorio, desde ahí no se palpa la realidad; se tiene que caminar, empolvarse los zapatos y estar ahí donde más se necesita”, consideró.

Los fundadores y militantes de Morena coincidieron que lo que se verá el próximo domingo 2 de junio, será la confirmación de todo lo que se mostró a lo largo de prácticamente 60 días de campaña.

La gente quiere que haya una continuidad en el gobierno federal y estatal, porque son los únicos que pueden garantizar el bienestar y la seguridad que lamentablemente se perdió en la capital. Indicó que se tendrá un reloj de tiempo para que nunca se olvide la imagen donde los jóvenes ven la Puebla que soñaron y por la que votarán el próximo domingo.

Lee también Alejandro Armenta se compromete a apoyar a las empresas de diversos sectores

Armenta manifestó sentirse más motivado y comprometido que nunca. Hizo un llamado a salir a votar por el bienestar de todas y todos. Que defiendan la voluntad porque “de la mano de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y de su servidor alcanzaremos el México y la Puebla que merecemos”, expresó.

Y reiteró su compromiso y voluntad política que a partir del 3 de junio no habrá estigmas o exclusión, al contrario, se sumarán a quienes no quisieron apoyar el proyecto, a todos los que viven en Puebla, dijo, todos merecen las mismas oportunidades.