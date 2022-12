¿Por qué habrá elección en Tamaulipas en 2023?

Tras el fallecimiento de Faustino López, suplente del ahora gobernador Américo Villarreal en el Senado de Tamaulipas, se debe realizar una Elección Extraordinaria en el estado para elegir una senaduría.

Esto para completar el número de representantes en la Cámara alta, así lo informó el Instituto Nacional Electoral (INE) por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Por lo que la fecha para elección para senaduría será el próximo 19 de febrero del 2019.

Aprobación de coaliciones

Luego de que el 14 de diciembre se aprobó en una sesión extraordinaria las coaliciones Juntos Haremos Historia hecha por el PT y Morena, así como la denominada Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD.

Inicio de campañas

Como fue establecido en aquella sesión, el día de ayer miércoles 28 de diciembre, los candidatos iniciaron su campaña.

Candidato de Morena José Ramón Gómez Leal, cuñado de Cabeza de Vaca

Mientras que la coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” (Morena-PT) el candidato titular es José Ramón Gómez Leal y su suplente es Indira Paola López Carreto.

Al arrancar su campaña Gómez Leal afirmó que se enfocará en los temas de migración, seguridad, bienestar y comercio exterior como sus ejes centrales.

Al ser cuestionado si no le afectará su vínculo familiar con su cuñado, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), José Ramón Gómez Leal afirmó lo siguiente:



“Yo creo que ya es un tema que lleva muchos años y mi trabajo lo dice ¿no? Yo creo que hay otros políticos que tienen familiares con contrincantes políticos, lo mío lo he resaltado y me he mantenido al margen.

“¡Daremos la batalla!”, Imelda Sanmiguel, candidata de“Va por México”

Por parte de la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD), como titular está Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez y como suplente Georgina Barrioz González.

Al iniciar su campaña por la senaduría, la candidata afirmó en su natal Nuevo Laredo que, “el PAN y la coalición no estamos derrotados; sabemos dar la batalla, no nos podemos quedar de brazos caídos, tenemos que salir a la lucha”.

En rueda de prensa refirió a su trayectoria política, con más de 20 años que la avalan como miembro activo de Acción Nacional.

“Siempre hemos estado en la lucha, pero sobre todo con el gran respeto que merece la gente. Nuestra cercanía con la ciudadanía nos ha permitido seguir avanzando, porque hemos hecho bien las cosas”, señaló.

Manuel Muñoz Cano del PVEM impulsará comisión para investigar lo robado

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el titular es Manuel Muñoz Cano y como suplente José Ricardo Espinoza Velázquez.

En el arranque de su campaña anunció que al llegar al Senado impulsará la creación de una comisión especial para investigar todo lo que le fue robado a los tamaulipecos.

El candidato aseguró que no se trata de un revanchismo político, pero que es justo que los ciudadanos recuperen lo que se robaron en el sexenio anterior.

Veda electoral

La veda electoral fue establecida para los tres días previos a la elección, del 16 al 19 de febrero del 2023.



