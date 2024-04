“¡Ayúdenme! Está difícil, pero puedo ganar la Ciudad, si ustedes me ayudan”, aseguró el candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México.

Este miércoles, el emecista acudió al encuentro Diálogos Ciudadanos, en el que también estuvieron los otros dos contendientes, Clara Brugada y Santiago Taboada.

Durante su participación ante el sector empresarial de la Coparmex, el candidato enfatizó que faltan 50 días de campaña y puede dar la vuelta, a fin de que alcance el triunfo electoral el 2 de junio.

“Nada está dicho todavía, son muchos días los que faltan. Yo sí creo en soñar y hacer que las cosas sucedan; sí creo llegar a la luna. Les pido que me regalen un poco de confianza, para conocernos más, para conocer mis propuestas y saber por qué el 2 de junio podemos cambiar la Ciudad de México, las necesito, las necesito; si me ayudan, vamos a ganar”, remarcó.

Durante su participación presentó diversas propuestas en materia de seguridad, agua y la importancia de impulsar el crecimiento y competitividad de la capital.

Por ejemplo, informó que durante su gobierno combatirá la extorsión y el robo en transporte, incluso señaló que “vamos por 20 mil delincuentes”.

Ante los integrantes del sector empresarial de la Coparmex CDMX, incluyendo el presidente de la confederación, Armando Zúñiga Salinas, el abanderado de MC refirió que uno de los principales delitos que padece el gremio es la extorsión, por lo que es urgente combatirla.

“El tema de extorsión, no hay lugar a donde vaya que no me hablen, en un mercado público o en una tienda formal donde están siendo sujetos al cobro de piso y una extorsión vil, ya sea de las propias alcaldías o del crimen organizado y tenemos que entrarle con fuerza”.

Agregó que se requiere tener a la mejor policía del país, con 90 mil elementos reunidos en una misma corporación policiaca bien pagada.

Otro de los puntos es facilitar la denuncia y acelerar la investigación, por lo que recomendó que sea el elemento policiaco quien puede recibir las denuncias cuando suceda el delito.