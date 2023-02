PAN Edomex abandera a Alejandra Del Moral; asegura que ganarán la gubernatura este 2023 en alianza

Huixquilucan, Méx.- Al tomar protesta como candidata del Partido Acción Nacional (PAN), que forma parte de la alianza junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral afirmó que se le pueda ganar a Morena el próximo 4 de junio, como ya lo hicieron juntos en el 2021 en algunos municipios mexiquenses.

“¡Que se oiga fuerte y claro el Estado de México es sagrado, el Estado de México no se toca, ya les ganamos en alianza en el 2021 y les vamos a ganar en el 2023, Morena no es invencible y aquí está el ejército que los va a detener, va por mis hijos, va por sus hijos y va por nuestra casa que es el Estado de México!”, gritó ante miles de panistas que acudieron al evento que forma parte de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal del albiazul que se realizó para darle legalidad a la que será su abanderada para los comicios del primer domingo de junio.

En la tierra donde gobierna actualmente la alcaldesa panista Romina Contreras Carrasco y antes lo hizo Enrique Vargas del Villar, Alejandra del Moral dijo el Estado de México necesita al mejor panismo que haya tenido la entidad mexiquense, que es el que ha despertado conciencias, movido almas y ha construido ciudadanía.

“El Estado de México necesita de un panismo fuerte, sin titubeos, que ha desafiado al populismo destructor, que ha defendido las libertades, que con inteligencia y visión que fundó Manuel Gómez Morin, ese panismo echado hacia adelante que dejó profundamente huella como el de don Manuel J. Clouthier, ese panismo mexiquense que recuperó Naucalpan, Atizapan, Izcalli y Metepec y que es indoblegable en Huixquilucan, con ese panismo me identifico plenamente”, expresó.

Alianza busca sumar, no dividir: Alejandra del Moral

Con un moño negro en el brazo izquierdo en señal de luto por la muerte de su padre ocurrida hace unos días, la también abandera albiazul expuso que los que integran la alianza de PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza quieren sumar y no dividir para salir adelante.

“Es para mí un honor poder caminar de lado de los mexiquenses que ven hacia adelante cuando de construir el Estado de México se trata. El PAN ha sido y es un partido que desde sus orígenes luchó por la democracia, por una democracia que no divide, sino que une, que no debilita, sino que fortalece, como decía Castillo Peraza, el PAN siempre ha fomentado el diálogo para construir el bien común. Hoy lucharemos unidos para construir la democracia, fortalecer y defender el pluralismo y sobre todo empoderar a los ciudadanos”, mencionó.

Aclaró que la unión de PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza no es una alianza de partidos, sino con la sociedad.

"Tenemos que explicarles a los mexiquenses que esta elección no es de partidos, sino de personas, que no es de ideologías, sino de soluciones, que se trata de las mejores propuestas, pero sobre todo de quien tiene la capacidad de ponerlas en marcha. El movimiento histórico que vivimos no da espacio a la división, ni a la apatía, ni a la indiferencia, lo que está en juego nada más ni nada menos es el futuro de nuestras familias, el Estado de México".

“Para ser gobernadora hay que ser valiente"

Alejandra del Moral se declaró lista para ser gobernadora. “Para ser gobernadora hay que ser valiente, valiente es enfrentar el reto con pericia política, el valiente se atreve con inteligencia, el valiente suda en carne propia la contienda, el valiente hace camino al andar, hace frente a la batalla y jamás se esconde en la retaguardia, lo valiente lo aprendí a lo largo y ancho del Estado de México, quiero refrendar el compromiso con ustedes y resaltar el motivo que dio origen esta alianza. Tenemos que trabajar para volver a unir a México porque somos más los que queremos salir adelante, somos más los que queremos trabajar para proteger a nuestras familias, somos más los que queremos un cambio para mejorar”, dijo.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, agradeció al coordinador panista en el Congreso local, Enrique Vargas del Villar, haber actuado por altura de miras para apoyar la alianza en la entidad, más allá de su deseo de ser el candidato a la gubernatura del Estado de México.

“Pensando que no venga el Estado de México, lo peor que significa la política en México, la política que destruye, la política que divide, la política que le quita a la gente el apoyo para las instancias infantiles, para las escuelas de tiempo de completo, la política que quita el seguro popular, la que quita el programa de pueblos mágicos, la política que quita hasta el apoyo para los niños con Cáncer.

Hoy estamos aquí para que no venga lo peor de la política y estamos unidos y sumados, gracias a la generosidad como Enrique Vargas, gran amigo, gran aliado que hizo posible este acuerdo”, mencionó.

Hizo un llamado a los panistas para que apoyen a Alejandra del Moral. “Quiero pedirles que en este reto le metamos con todo, y quiero pedir a Alejandra que en este proyecto que vas a encabezar tengas en cuenta el modelo de gobernar de Acción Nacional, tenemos los gobernadores y alcaldes mejor evaluados de Acción Nacional de todo el país. Y pedimos que en este proyecto del Estado de México de un gobierno de coalición se tome en cuenta el modelo del gobierno panista para que este sea el mejor gobierno del Estado de México de la historia”.

“Alejandra no está sola para ganar ni estará sola para gobernar, aquí está Acción Nacional, aquí tienes alcaldes, diputados y aquí está la fuerza azul, no ha fallado y no va a fallar, en acción Nacional somos de palabra y compromiso y todos los que estamos aquí décimos presentes, vamos con todo y vamos a ganar”, afirmó.

En el evento también estuvieron presentes, Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados; la senadora Xóchitl Gálvez; Anuar Azar Figueroa, dirigente mexiquense del PAN; Agustin Barrera, líder estatal del PRD, así como Erick Sevilla Montes de Oca, presidente estatal del PRI, entre otros.



Un honor hacer equipo con @MarkoCortes, @EnriqueVargasdV, @anuarazar y con las y los mexiquenses entrones del @pan_edomex para tomar con responsabilidad el reto de defender lo que hemos logrado junto a las familias. #UnidosPorEdoméx #OlaAzul #TomaDeProtestaPAN pic.twitter.com/atRDyrvZ79 — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) February 19, 2023

asgs