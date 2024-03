Tuxtla Gutiérrez.- Olga Luz Espinosa Morales se registró la tarde de este miércoles ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) como candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por Chiapas" (PRI-PAN-PRD).

La perredista dijo que el tema que más le preocupa es la inseguridad en el estado. “Chiapas ha estado violento desde 2018. Siempre lo denuncié. Lo que me preocupa es la seguridad, como a todos, no hay otro tema".

"En Chicomuselo y Frontera Comalapa, no hay clases. Y si no hay seguridad no hay educación ni empleo", afirmó en entrevista posterior a su registro en el órgano electoral.

Debido a la inseguridad, manifestó que ella misma dispone del protocolo de la Guardia Nacional para su cuidado y protección.

Lee también TEPJF da revés a exclusión del PAN en coalición Fuerza y Corazón por NL; competirá junto con el PRI y PRD

"Me da vergüenza que hoy los candidatos necesitemos ese protocolo porque no debería ser. Es el primer proceso electoral en el que estamos utilizando a la Guardia Nacional que necesita estar apoyando a los ciudadanos", dijo. "Pero ocurre que hoy la democracia está en riesgo y tenemos que respaldarnos en la Guardia Nacional para transitar por las calles”.

Agregó que la actual situación no es tan fácil, ya que han asesinado a 23 candidatos a nivel nacional. "Es una cifra muy grande”, precisó.

Olga Luz Espinosa acudió a las oficinas del órgano electoral en un vehículo Volkswagen sedán con el logotipo de “Fuerza y Corazón por Chiapas”. Lo hizo acompañada del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano y de Diana Vega, hija de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Lee también TEPJF ordena a Cuauhtémoc Blanco separarse como gobernador para conservar candidatura a diputado pluri

Estuvieron también los dirigentes estatales del PRI, Rubén Zuarth Esquinca; del PAN, Carlos Palomeque Archila, y del PRD, José Antonio Vázquez Hernández.

Olga Luz Espinosa recalcó que posee la fuerza política suficiente para competir en los comicios del 2 de junio en la búsqueda de la gubernatura. “Para empezar, Tuxtla Gutiérrez lo vamos a ganar de entrada”, aseguró.

Incluso, consideró que debería darse un pacto de civilidad no nada más entre los partidos políticos, sino entre los candidatos, porque Chiapas "lo necesita".

Por su parte, Jesús Zambrano dijo que es preocupante que después del alzamiento zapatista en Chiapas, se tenga ahora la actual inseguridad nacional causada por el crimen organizado, "que es solapado y protegido por el gobierno" que no lo enfrenta para tener un proceso electoral en paz y tranquilo.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr