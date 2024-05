Juchitán. – El presidente municipal de San Mateo del Mar, Oaxaca, Raúl Rangel González, informó que por acuerdo de la asamblea general comunitaria del poblado Huazantlán del Río, no se permitirá la instalación de la casilla en las elecciones del próximo domingo 2 de junio.

Los pobladores, dijo el presidente municipal, demandaron que sean puestas en libertad las personas detenidas por los hechos de violencia registrados en junio de 2020, donde fueron asesinadas 16 personas en la comunidad de Huazantlán del Río.

En la asamblea comunitaria realizada hace un mes, los pobladores de Huazantlán, recordó el edil, exigieron la cancelación de unas 160 órdenes de aprehensión, de las cuales, 120 corresponden a ciudadanos de esa localidad que pertenece a San Mateo del Mar.

Pobladores de la Colonia Juárez, de San Mateo del Mar, difundieron que no permitirán que se instale la casilla el domingo 2 de junio; sin embargo, el acuerdo, recalcó la autoridad municipal, no se adoptó en una asamblea. Hasta el próximo domingo se definirá si se instala o no, añadió.

En la cabecera municipal de San Mateo del Mar, donde se instalan varias casillas, al igual que en la colonia Cuauhtémoc, sí se establecerán las mesas receptoras de la votación, aunque hay posturas, no sabemos a qué intereses respondan, que quieren limitar el derecho de la nación ikoots a votar.

También en Los Chimalapas ayer, como ya informó EL UNIVERSAL, las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa acordaron impedir la instalación de las casillas el próximo domingo, si antes, los magistrados del Tribunal Unitario Agrario (TUA), de Tuxtepec, no invalida dos ejidos chiapanecos.

Dichos ejidos, que de acuerdo con documentos que presentaron los chimalapas en el juicio agrario, se establecieron meses posteriores a su resolución presidencial de 1967, son Gustavo Díaz Ordaz y Flor de Chiapas, ubicados en la zona oriente de los chimalapas.

Los comuneros de San Miguel Chimalapa, también acordaron que bloquearán la carretera Panamericana, cerca del poblado La Venta, el próximo viernes 31 de este mes, a partir de las ocho de la mañana, como medida de presión para que aceleren la solución a sus exigencias agrarias.

