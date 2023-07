El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, señaló que no sabe si acepten a Claudia Sheinbaum en Movimiento Ciudadano, tras ser cuestionado sobre si tiene un Plan B para la contienda interna por la candidatura.

--¿Hay plan B?, se le cuestionó.

“Es que no sé si a Claudia la admitan en el Movimiento Ciudadano”, respondió Ebrard.

En conferencia de prensa, el canciller sostuvo que tiene la experiencia para competir en la contienda de Morena por la candidatura a la presidencia.

“Soy el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente. Yo no soy un enigma para él. Me conoce perfectamente bien. Y tuve la suerte, como soy una persona recta y derecha, que me invitara a participar y me incluyera en la lista del corcholateo”, señaló.

El aspirante presidencial sostuvo que los integrantes del próximo gobierno deben tener conocimiento e integridad en la administración pública, porque saben hacer su trabajo y no porque alguien le dio “ese premio” por razones electorales.

“En el mundo partidista, la brecha de la representación popular, debe haber consistencia. Si tú no estás en un proyecto y no puedes seguir una causa ¿para qué te invito?”, cuestionó.

“Ahora, si otra persona viene de otra formación política y quiere participar, tiene derecho a hacerlo. Pero tiene que comprometerse con la causa en la que estamos. Porque si no fuese así, nadie estaría participando en las distintas causas que representamos porque va pasando el tiempo y la gente va tomando decisiones”, expresó.

El excanciller reiteró que el Plan Angel en materia de seguridad combina los avances tecnológicos con la presencia de la Guardia Nacional.

Además, señaló que en los siguientes días también presentará una propuesta para consolidar un sistema universal de salud, a fin de que toda la población tenga acceso a este servicio.

