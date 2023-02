Morena tiene miedo y quiere desviar la atención que Del Moral va creciendo en preferencias, responde PRI

El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México aseguró que Morena tiene miedo y trata de desviar la atención ante el crecimiento de las preferencias electorales de Alejandra del Moral rumbo a la disputa por el gobierno mexiquense.

A través de un comunicado, esta noche, aseguraron que el PRI junto con la ola azul, en referencia al PAN, son imparables y la elección mexiquense se está cerrando, tras la toma de protesta de la priista como candidata blanquiazul en Huixquilucan.

La postura del PRI se da luego de que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó el acto político que Alejandra del Moral, candidata de Va por México a la gubernatura del Estado de México, encabezó este domingo en Huixquilucan, al acusar que para llenar el evento tuvieron que usar "Photoshop", y hasta compartió una imagen con las preguntas pruebas.

Asimismo, adelantó que presentarán una denuncia ante las autoridades electorales correspondientes por actos anticipados de campaña.

Mientras que el PRI, indicó que “de ahí el miedo del partido guinda, el cual trata de desviar la atención ante el crecimiento de las preferencias electorales de Alejandra Del Moral Vela”.

“Resaltó que, contrario a su lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, Morena si miente y trata de engañar a las y los mexiquenses, al asegurar que tienen una amplia ventaja, cuando las últimas encuestas dicen lo contrario”, indica el comunicado.

Afirmaron que asistieron 20 mil militantes del PAN para respaldar a Del Moral en Huixquilucan este domingo.

