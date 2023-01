Morena pide revisar gastos de precampaña de Alejandra del Moral

Texcoco, Méx.- El coordinador general de precampaña de Morena en la entidad mexiquense, Horacio Duarte Olivares, demandó que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) cumpla con la ley y revise los gastos de la precampaña de la priista Alejandra del Moral, pues se detectan presuntas omisiones en el reporte de espectaculares.

Según el morenista, de acuerdo a notas periodísticas, hasta la semana pasada la alianza PRI-PAN-PRD-NA había notificado al IEEM gastos menores a los 50 mil pesos y no el derroche millonario en espectaculares colocados en toda la entidad, no obstante que el partido guinda documentó la utilización de cuando menos 300 espectaculares previos al periodo de precampaña, cuyo costo rondaría los 30 millones de pesos, que la autoridad electoral ordenó bajar.

Duarte Olivares señaló que la autoridad debe cumplir la ley, más allá de “extender cheques en blanco” y por eso es importante hacer un llamado a que el IEEM, el INE y los tribunales revisen a todos los partidos en condiciones de igualdad.

“Que no vaya a haber dados cargados, que no se quiera cargar la mano a uno o a otro. Las facultades que tiene la autoridad electoral están muy claras y esperamos simplemente que las cumplan. No es un tema de confianza o desconfianza, es que la autoridad está obligada a cumplir la ley”, dijo.

Sostuvo que hay una omisión de parte del PRI, que no ha registrado gastos de campaña, aunque tienen desplegados cientos de espectaculares, pues según ellos no tienen gastos en esa materia y traen un gasto mucho menor.

“Pues eso lo tendrá que revisar la autoridad electoral, tiene que cumplir su función. No nos vayan a salir al rato con que el PRI la última semana de la precampaña no gastó”, comentó.

El delegado especial para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda, opinó que el próximo 4 de junio los mexiquenses tienen la oportunidad de decidir si continúan gobiernos con más de lo mismo, “estilo” Del Mazo, Eruviel, Peña Nieto, Arturo Montiel, o bien un gobierno diferente que hoy representa Morena y la maestra Delfina Gómez.

“Esta es la disyuntiva; mantenerse con gobiernos priistas que han demostrado hasta la saciedad su incompetencia, su indolencia y su proclividad a la corrupción enfermiza, o nos damos la oportunidad de tener un gobierno que sea totalmente contrario a todo esto que representa el PRIAN”, afirmó.

El senador morenista dijo que para dar resultados distintos, hay que hacer cosas distintas a quienes hoy tienen sumido el estado, en la inseguridad, en el desempleo y en la corrupción, resultado de los gobiernos tricolores, por eso hoy la mayoría de la población de la entidad quiere la alternancia, porque “desea ver algo nuevo, diferente en el gobierno y en sus resultados”.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, representa el anhelo de cambio de esa mayoría de mexiquenses, porque es una persona honesta, capaz y con valores que pocas veces se ven en un activista político, consideró.

Coincidió con los críticos cuando señalan que la maestra no es política, y ni siquiera lo parece, pero justamente por esa es su fortaleza, que es lo que observan millones de mexiquenses y por eso les resulta más atractiva y les genera mayor confianza.

